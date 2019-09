El govern espanyol veta un projecte estratègic de 5G a Catalunya

El govern espanyol ha aturat un projecte estratègic de la Generalitat en matèria de mobilitat i innovació tecnològica: el corredor 5G del Mediterrani. Segons ha avançat en exclusiva Catalunya Ràdio, el Ministeri d'Exteriors que encapçala Josep Borrell va bloquejar la signatura d'aquest projecte que impulsa el Departament de Polítiques Digitals, que lidera Jordi Puigneró, en col·laboració amb Occitània i amb l'aval de la Comissió Europea.En declaracions a El Matí de Catalunya Ràdio, el conseller Jordi Puigneró ha estat molt crític amb la prohibició del govern espanyol. "Ni mengen ni deixen menjar", ha lamentat. Ha explicat que el corredor 5G Mediterrani és un "projecte estratègic" sobre la mobilitat del futur. "Hem de fer competitiva la industria de la mobilitat del futur, modernitzar-la", ha explicat Puigneró. En aquest sentit, ha assegurat que el Govern ho tenia "tot preparat", amb l'aval de la Comissió Europea, però des del ministeri de Josep Borrell se'ls va bloquejar: "Poden buscar les excuses que vulguin, però la intenció és bloquejar-nos".Preguntat per si el Govern reformularà el projecte per rebre el vistiplau del govern espanyol, Puigneró ha lamentat que "no té la sensació" que aquesta sigui la solució. Amb tot, ha assegurat que "no posarà en perill" la iniciativa: "Si el problema és que el Govern és qui impulsa aquest projecte, prendrem mesures perquè el consorci pugui continuar endavant i el projecte es pugui fer". El conseller ha criticat també que el veto al projecte del 5G Mediterrani és "una obsessió més" de Borrell.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor