​Torra considera «patètic» que els socialistes «amenacin» amb el 155 «perquè els votin la investidura»

Quim Torra ha considerat "lamentable, trist i patètic" que els socialistes "amenacin" amb aplicar l'article 155 "perquè els votin la investidura". El president de la Generalitat reacciona així a un comunicat del PSOE en què torna a demanar a Unides Podem que s'avingui a un acord i a Cs i a PP que s'abstinguin per desbloquejar la situació política espanyola.Al comunicat, el PSOE considera que ja es donen les condicions que exigeix Cs per adoptar aquesta postura, entre ells aplicar el 155 si les forces independentistes incomplissin les "obligacions constitucionals".Torra ha opinat que un govern "autènticament progressista, que respectés la voluntat popular i el dret a l'autodeterminació dels pobles, mai no emetria un comunicat com aquest".

