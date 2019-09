VÍDEO Rahola carrega contra la cúpula política independentista: «Què està passant?»

La periodista, escriptora i tertuliana Pilar Rahola ha carregat amb duresa contra la cúpula política independentista a través d'un vídeo publicat al seu compte d'Instagram. Rahola ha volgut fer "una crida pública des de la preocupació i desconcert" contra les entitats clau del procés català.

Rahola ha volgut posar èmfasi en què a dia d'avui, 16 de setembre, no se sap si les entitats i els partits independentistes compartiran unitat estratègica per respondre les sentències, si també hi hi haurà aturada de país o si hi haurà desobediència "política o social".

L'escriptora també ha volgut lamentar que "encara hi ha ball de bastons entre ERC i JxCat", ha criticat el PDECat perquè "encara no se sap a que juga" i també ha tingut paraules contra l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) i Òmnium.

