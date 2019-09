VÍDEO Els tocs de qualitat d'Arthur i De Jong que ells mateixos han aplaudit a Twitter

El mig del camp del Futbol Club Barcelona va viure un moment excepcional en el passat partit contra el València. Sergio Busquets, Frenkie De Jong i Arthur van conformar la medul·lar blaugrana, que va recordar a vells temps de l'etapa de Pep Guardiola com a entrenador del Barça. Primer toc, conduccions ràpides i alts nivells de possessió.Melo i De Jong van escalfar plegats amb diversos tocs de qualitat que van enlluernar els espectadors que s'aplegaven al Camp Nou. En un joc, no van deixar caure la pilota a molts metres de distància. El mateix centrecampista brasiler ha volgut destacar-ho a les xarxes socials, afirmant que té "un gran company per fer-ho".

