L'Estat imposa 278 sancions en deu anys per no dur la bandera espanyola al vaixell

SANCIONS PER NO PORTAR LA BANDERA ESPANYOLA AL VAIXELL, SEGONS CAPITANIA MARÍTIMA (2009-2018)

No portar la bandera espanyola al vaixell pot sortir molt car. En concret, segons la llei de ports, pot comportar una multa de fins a 120.000 euros. I no és un mer avís retòric, sinó que l'Estat ha imposat 278 sancions per aquest motiu en els darrers deu anys en diversos ports, segons ha reconegut el govern espanyol en una resposta parlamentària al diputat d'EH Bildu al Congrés Jon Iñarritu a la qual ha tingut accésL'àmbit de la resposta comprèn des de l'any 2009 al 2018, ja que no hi ha encara dades disponibles per a l'any en curs, però no s'hi concreten les quantitats reclamades en cada cas. En tot cas, els anys amb més sancions són el 2014 i el 2015, amb 40 en cadascun, seguides pel 2011 (31), el 2010 (30), el 2018 (29) i el 2016 i 2017 (28, en cadascun). En canvi, el 2009 només es van sancionar nou embarcacions.La legislació marca que tots els vaixells registrats a l'Estat han de mostrar la bandera espanyola sempre que entrin o surtin del port, davant d'un buc de l'exèrcit o en presència o requeriment de l'autoritat, per bé que s'aconsella enarborar-la també sempre que es navegui en aigües jurisdiccionals d'algun altre estat. Això no és incompatible amb lluir banderes nacionals, com la catalana, o autonòmiques, per bé que sempre han d'estar en una posició inferior i amb una grandària més petita que l'estatal.Pel que fa a capitanies marítimes, la que imposa més sancions per aquest motiu és la de Santander, amb 69, seguida de prop per la de Cadis (65) i Algesires (59). En quart lloc, lluny, hi ha la de Mallorca, amb 23. De fet, a la gran de les Balears s'hi han posat més de la meitat de les multes de tots els Països Catalans, on n'hi ha hagut 42. També n'han rebut vaixells a Alacant (7), Tarragona (7), Castelló (2), València (2) i Eivissa (1).El contingut sencer de la resposta del govern espanyol a Jon Iñarritu és el següent:

Resposta parlamentària sobre les sancions a vaixells sense la bandera espanyola by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor