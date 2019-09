Garzón avisa Sánchez que amb una repetició electoral pot acabar com Susana Díaz

"Encara hi ha temps, malgrat que el pessimisme impera en el clima". Aquestes han estat les paraules que el líder d'Esquerra Unida, Alberto Garzón, ha fet arribar aquest dilluns al rei Felip VI durant la ronda de contactes sobre la investidura. En una roda de premsa posterior a la trobada amb el monarca, ha lamentat les "jugades tàctiques i partidistes" que porten al bloqueig actual, sobretot per part del PSOE, i ha recordat al president del govern en funcions, Pedro Sánchez, que una repetició electoral podria no ser la millor opció.Segons ha afirmat, és "veritablement irracional l'actitud del PSOE" després de veure el resultat del seu partit en les eleccions andaluses. Garzón ha recordat que, fa un any, Susana Díaz va convocar eleccions anticipades perquè les enquestes li eren favorables, però el resultat va acabar permetent un govern tripartit de les "dretes reaccionàries". "Sánchez ha de tenir aquesta referència molt al cap per evitar aquest escenari", ha advertit als socialistes, a qui ha recordat el "risc" al qual sotmeten tota l'esquerra.El líder d'Esquerra Unida ha remarcat, doncs, que "ningú sap què pot passar d'aquí a dos mesos" i ha afirmat que "totes les especulacions que puguin fer les enquestes són especulacions sense garanties". Per això, ha encoratjat el líder del PSOE a "atendre la demanda d'Unides Podem", amb qui el rei es reunirà dimarts, i tornar a l'opció de juny, en què s'acceptava un govern de coalició. "Tornar a juny seria bastant ràpid, així que si hi ha voluntat, està a prop", ha assegurat.Sobre aquella proposta, ha recordat, Unides Podem va acceptar la cessió que suposava el veto al seu líder, Pablo Iglesias. Ara, Garzón demana a Sánchez que també realitzi un gest: "Al PSOE li toca cedir, les cessions que ha fet Unides Podem han estat sobrades".Garzón ha considerat que unes eleccions anticipades donarien una "segona oportunitat" als partits de la dreta "en un context i un clima diferent", sobretot, per la "frustració" que poden sentir les esquerres davant de la impossibilitat d'arribar a acords, i el fet que augmenti el fenomen de l'abstenció en unes properes eleccions."Ho pagarem tots", ha lamentat, però "molt particularment l'esquerra". Per això, ha demanat a Sánchez que "construeixi la voluntat" perquè "el moment històric implica cessions". I malgrat que les previsions d'investidura no són positives, ha avisat que encara hi ha temps per revertir la situació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor