45 milions en ajuts i quasi 500 actuacions en tres anys per millorar el subministrament d’aigua

Nova convocatòria de subvencions a la tardor



Les diverses subvencions d’ajuts d’abastament d’aigua van dirigides a ens locals amb problemes estructurals en el subministrament. Aquests ajuts van encaminats a resoldre els problemes de garantia (tant en quantitat com en qualitat) amb la construcció de noves captacions, ampliar o millorar la xarxa de subministrament, incrementar la capacitat d’emmagatzematge i millorar els tractaments de potabilització.



De cara a la tardor d’enguany, és previst que es convoqui una nova línia d’ajuts, amb un pressupost de 15 MEUR.



Pel que fa a l’import de la subvenció, aquest es calcula segons la població censada:



90% de l’import total de l’actuació, si la població censada és menor als 500 habitants.



75% de l’import total, si la població censada està entre els 500 i els 2.000 habitants.



60% del cost total, si la població censada està entre els 2.001 i els 5.000 habitants.



45% del cost total de l’actuació, si la població censada és d’entre els 5.001 i els 20.000 habitants.



30% del cost total, si la població censada és de més de 20.000 habitants.

La població de Catalunya es concentra, majoritàriament, a les zones costaneres. Això provoca que en grans aglomeracions urbanes com les de Barcelona i la seva àrea metropolitana o Tarragona, per posar dos exemples, visquin milions de persones i siguin els espais on es desenvolupen la majoria de les activitats econòmiques. Es produeix la paradoxa, no obstant, que en aquestes grans zones (on viu el 92% de la població catalana) és on es disposa d’escassos recursos hídrics.A la distribució desigual dels recursos hídrics i hem de sumar la variabilitat del clima mediterrani, on passem de llargs i intensos períodes de sequera a episodis de precipitacions curtes i d’intensa durada. Això no vol dir que plogui menys, ja que, per exemple, la pluviometria anual de Barcelona és molt similar a la de Londres. El que canvia de manera substancial és la distribució: a la capital britànica la pluja és constant i moderada, mentre que a casa nostra les precipitacions acostumen a ser intenses i en poc temps poden aportar grans quantitats d’aigua. Això provoca que l’aprofitament d’aigua a Catalunya sigui una tasca complexa, havent de buscar l’equilibri.En els darrers 45 anys s’han viscut a Catalunya vuit períodes de sequera, provocats quan les pluges han estat per sota de la mitjana habitual. Això ha causat, en la majoria dels casos, l’adopció de mesures restrictives.Per a resoldre aquests dèficits, la Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), des de 1998 fins a l’actualitat ha dut a terme diverses actuacions per a incrementar la disponibilitat d’aigua a les conques internes, principalment a les zones més poblades de Catalunya.La construcció de la presa de la Llosa del Cavall (1998) amb 80 hm3 de capacitat, l’activació de la dessalinitzadora de la Tordera (2002) –actuació que es va ampliar el 2011, duplicant la seva capacitat i passant dels 10 als 20 hm3–, la dessalinitzadora del Llobregat (2009) amb una capacitat per produir 60 hm3 d’aigua anuals, així com la recuperació de pous i captacions en desús (37 hm3), la millora en els tractaments de potabilització a les potabilitzadores d’Abrera i Sant Joan Despí (15 hm3), entre d’altres, són actuacions que han incrementat la garantia d’aigua en prop del 35% a les zones més poblades del país, aportant fins a 122 hm3 de nova aigua.Hem de tenir en compte que les zones més poblades disposen de grans xarxes de subministrament supramunicipals , que donen servei a dos o més municipis. Això provoca que a la zona de Barcelona, per posar un exemple, es pugui rebre aigua superficial dels rius (gestionada a través dels embassaments del Ter i el Llobregat), de les aigües subterrànies i de les dessalinitzadores. Això fa que hi hagi una major disponibilitat i que l’existència de grans xarxes d’aigua permeti disposar de més garantia en episodis d’escassetat d’aigua.A l’altra cara de la moneda, hi ha municipis –sobretot de l’interior de Catalunya i en zones aïllades– que no estan connectats a grans xarxes de subministrament d’aigua i disposen de captacions vulnerables. Això augmenta el risc de desabastament en cas de produir-se llargs períodes amb falta de pluges o bé per possibles problemes de qualitat.Per resoldre aquesta situació, l’ACA ha desplegat, entre 2016 i 2018, tres línies d’ajuts per a l’abastament d’aigua quantificades en 45 milions d’euros (MEUR) i destinades a incrementar les fonts d’aigua de diversos municipis. Això ha permès que moltes localitats catalanes hagin incrementat la disponibilitat d’aigua i estiguin millor preparades davant de problemes d’escassetat o de manca de qualitat.Les actuacions per a incrementar la garantia als municipis catalans, que han estat un total de 466 en tres anys, no acaben aquí. En l’actualitat, l’Agència Catalana de l’Aigua està perfilant una nova convocatòria d’ajuts per a incrementar la garantia, destinada a ajuntaments i ens locals, amb una dotació de 15 milions d’euros. Es preveu que durant la tardor s’activi aquesta línia.