Condemnats per sedició

El Suprem sosté que els acusats van propiciar un "entramat jurídic paral·lel" per mobilitzar els ciutadans amb l'única finalitat de "pressionar" l'Estat i impedir l'aplicació de la llei

El Suprem manté que tant el 21 de setembre com l'1-O del 2017 es va produir un aixecament tumultuari "incitat pels acusats" per convertir en "paper mullat", fins i tot fent ús de la força física, les decisions judicials

La Fiscalia va arribar a dir que s'havia realitzat un "cop d'Estat" i va parlar de "violència física"

La sala considera provada la violència, però creu que no n'hi ha prou per sostenir un delicte de rebel·lió. El tribunal apunta, de fet, que la violència ha de ser "instrumental, funcional, preordenada de forma directa, i sense passos intermedis". I és en aquest punt on la rebel·lió cau. Segons el Suprem, els fets provats són "insuficients" per aconseguir la "efectiva independència territorial i la derogació de la Constitució espanyola". Per tant, considera que és una "violència per aconseguir la secessió", ja que només va fer falta l'aplicació del 155 per deixar sense efecte la pretensió catalana. A més, les mesures portades a terme per part del govern espanyol es van aplicar "amb normalitat".El Suprem assegura que tots els acusats eren conscients de la "manifesta inviabilitat jurídica" del referèndum, si no hi havia un marc legal, i que les proclames sobre l'autodeterminació només eren una via per a la mobilització: "Els il·lusionats ciutadans creien que un resultat positiu al referèndum conduiria a l'ansiós horitzó d'una república sobirana, i desconeixien que el dret a decidir havia mutat i s'havia convertit en un atípic dret a pressionar".És precisament en aquest punt en què es materialitza el delicte de sedició, que consisteix en mobilitzar la ciutadania en un alçament tumultuari i públic que, a més, impedeix l'aplicació de les lleis i obstaculitza el compliment de les decisions judicials. Segons el Suprem, els acusats van propiciar un "entramat jurídic paral·lel" al vigent i, en aquest camí, van promoure un referèndum "mancat de totes les garanties democràtiques" per mobilitzar els ciutadans amb l'única finalitat de "pressionar" l'Estat i impedir l'aplicació de la llei. Així doncs, els jutges catalans van perdre la seva capacitat jurisdiccional, i van ser les forces estatals qui van haver d'intervenir per mantenir el "control de la força militar, policial, jurisdiccional i, fins i tot, social".El Suprem destaca que no hi ha cap tractat institucional que hagi codificat el "dret a decidir", i avisa que qualsevol moviment de secessió unilateral que es sostingui en la Convenció de Drets Humans de 1951 i en la Carta de Drets de Lisboa del 2010 és, per definició, un moviment "antidemocràtic", ja que "no hi ha democràcia fora de l'estat de dret". Així doncs, assegura que "no existeix un dret a decidir que es pugui exercir fora dels límits jurídics definits per la pròpia societat", i destaca que la sala no considerarà aquest concepte com un instrument de mesura democràtica.Pel que fa a la desobediència civil, el tribunal -que es referma en la seva imparcialitat, responent així les qüestions prèvies plantejades pels advocats- admet que es tracta d'un mecanisme per a la dissidència, però precisa que no es poden "imposar" les idees d'aquell que desobeeix sobre les de qui se sotmet a la llei, o a la mateixa autoritat judicial.Aquí, el Suprem manté que tant el 21 de setembre com l'1-O del 2017 es va produir un aixecament tumultuari "incitat pels acusats" per convertir en "paper mullat", fins i tot fent ús de la força física, les decisions judicials del Tribunal Constitucional i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Si la reacció de la ciutadania s'hagués concretat només en "manifestacions massives, protestes multitudinàries i manifestacions amb lemes durs i combatius", el Suprem indica que tot s'hagués circumscrit en els termes de la llibertat ideològica i el dret de reunió. Però sosté que es va anar més enllà, ja que es va decidir no acatar i, en el cas de la concentració davant del Departament d'Economia, impedir la tasca de la comitiva judicial.Si bé és cert que tots els consellers van signar de forma solidària l'acord de Govern per administració electoral, la codelinqüència -precisa l'alt tribunal- exigeix anar més enllà del previ acord de voluntats. En aquest punt, considera "indispensable" que es realitzin actes materials "nuclears o no" per a la seva execució. I en aquest punt, diu, "no ha quedat acreditat" que Rull, Forn, Vila, Mundó i Borràs haguessin posat l'estructura del seu departament al servei de despeses concretes relacionades amb el referèndum.Fins i tot, tal i com van acreditar alguns dels testimonis en referència a Vila i Borras, alguns d'ells van donar l'ordre específica de no destinar partides específiques a l'1-O.El procés, un dels més rellevants de la democràcia espanyola, va quedar vist per sentència el 12 de juny del 2019, donant pas a una resolució que molts asseguraven que ja estava escrita, però que materialment ha trigat quatre mesos a cuinar-se. Després de 52 sessions al Tribunal Suprem, Marchena -el president de la sala segona i penal de l'alt tribunal- n'ha estat el ponent, i ha estat també la persona que ha vetllat per l'acord dels sis magistrats que l'acompanyaven a la sala.El debat entre els jutges s'ha centrat, bàsicament, sobre el concepte de violència que va intentar apuntalar la Fiscalia -fins i tot refent la interpretació d'aquest concepte- per justificar la rebel·lió. D'aquesta manera, el ministeri públic va elevar a definitives penes de fins a 25 anys de presó per a Oriol Junqueras, 17 per a Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Carme Forcadell, i 16 per a cadascun dels membres de l'anterior Govern. El fiscal Javier Zaragoza va arribar a dir que s'havia realitzat un "cop d'Estat" i va parlar de "violència física", però també -i aquesta vegada adreçada als milers de votants de l'1-O- de "violència ambiental". Una descripció que van compartir els diferents agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional espanyola que van desfilar com a testimonis.Durant les denses sessions de matí i tarda al Suprem, però, l'ús de la violència va generar certs dubtes. Si bé aquesta era la tesi de la Fiscalia i de l'acusació popular exercida pel partit ultradretà Vox, el punt de vista de l'Advocacia de l'Estat va acabar sent considerablement diferent. Rosa María Seoane, que al llarg dels quatre mesos s'havia alineat amb la resta d'acusacions, va optar per la sedició, i en l'exposició de les seves conclusions, va afirmar de manera clara que no hi havia hagut violència, sinó "ús de la força". Va admetre que durant l'1-O s'havia fet "notori i evident l'alçament tumultuari", que és un dels elements principals del tipus de la sedició.En allò que totes les acusacions es van posar d'acord va ser en la convergència estratègica entre el Parlament, el Govern -també els Mossos d'Esquadra- i la ciutadania per aconseguir la realització del referèndum i la posterior declaració d'independència al Parlament el 27 d'octubre del 2017. Va ser en aquest punt que les acusacions van intentar justificar també el delicte de malversació, assegurant que l'executiu de Carles Puigdemont havia usat fons públics en les accions que envoltaven la votació. Ni la prova testimonial, ni la pericial, ni tampoc la documental van poder ratificar de forma concloent aquests fets, i l'únic que va ser assumit per part d'algunes defenses va ser un cert grau de desobediència a les advertències del Constitucional.Mentre que les acusacions van voler deixar clar, des del primer moment del judici, que no es tractava d'una causa política, les defenses i els acusats ho van clamar fins l'últim moment, incloent l'ús de l'última paraula. Aquest va ser un dels moments més esperats del periple judicial, ja havent exposat tot el material probatori, perquè els líders independentistes van aprofitar la darrera possibilitat per parlar -abans de tornar a la presó- per defensar la seva innocència i la necessitat de l'absolució.Uns al·legats en què, altra vegada, no només van ratificar el seu discurs, sinó també el seu tarannà polític, i que en el cas de Cuixart va concloure amb una asseveració: "Ho tornarem a fer" . Els acusats van advertir que el sentit de la sentència marcaria jurisprudència en matèria de drets fonamentals i mesuraria el nivell de democràcia de l'Estat. Així mateix, van repetir que es consideraven presos polítics en una causa eminentment política, com també van descriure els tres exconsellers en llibertat provisional -Carles Mundó, Santi Vila i Meritxell Borràs-, per a qui la Fiscalia demanava set anys per desobediència i malversació-.L'exconseller d'Interior Joaquim Forn també va desvincular l'activitat política de la dels Mossos per per promoure l'1-O -un fet que també es valorarà al judici previst per a principis del 2020 contra el major Josep Lluís Trapero i la cúpula de la policia catalana-. I l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell va apel·lar al dret a debatre i a la inviolabilitat parlamentària dels diputats a la cambra catalana. Segons Forcadell, la Fiscalia l'acusava per la seva "trajectòria política" dins l'ANC i no pels seus actes, com demostra el fet que ha estat l'única membre de la mesa jutjada al Suprem -i no al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya- acusada de rebel·lió.Durant tot el judici, els arguments i les estratègies de les defenses van ser dispars, tot i que van aconseguir entrellaçar-se per avançar en una mateixa direcció. Des d'argumentacions més polítiques a altres més tècniques que posaven en qüestió el relat de les acusacions i preguntaven per què no s'havia activat l'estat de setge. La declaració d'independència, van argumentar els líders independentistes, va ser política Ara s'obre una nova fase. Després de la resolució arribaran els recursos, i amb aquests s'emplaçarà Estrasburg. La presó continuarà, la causa s'internacionalitzarà i Europa haurà de marcar els límits de la jurisprudència en matèria de drets humans. La porta del Suprem es tanca però en continuen altres. El judici a l'independentisme continua.

Sentència de l'1-O by naciodigital on Scribd