Les noves restriccions als vehicles més contaminants a Barcelona, en cinc claus

L'Ajuntament de Barcelona ja ha iniciat els tràmits per redactar l'ordenança que regularà la Zona de Baixes Emissions (ZBE). La mesura vetarà l'entrada dels cotxes més contaminants a la ciutat a partir de l'1 de gener del 2020 i té com a objectiu reduir un 20% la pol·lució a la capital catalana. Les restriccions afectaran un total de 50.000 vehicles -un 20% del parc actual- i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha parlat d'un "canvi de paradigma que no tindrà marxa enrere". Amb tot, el moviment ecologista Fridays for Future ha qualificat de "completament insuficient" la mesura" i defensa un peatge urbà.



El govern de Colau preveu que la normativa s'aprovi inicialment a l'octubre i de manera definitiva al desembre. Una ratificació que els altres municipis que hauran de regular-ho podrien fer a partir del gener. Les administracions confien que la ZBE obligui a retirar 125.000 cotxes contaminants en quatre anys i contribueixi a reduir un 30% les emissions en els pròxims 15. Aquestes són les cinc claus de la mesura que s'estrenarà l'any vinent:

La ZBE és una àrea de 95 kilòmetres quadrats que comprèn el territori limitat entre la Ronda de Dalt i la Ronda Litoral i engloba gairebé la totalitat de Barcelona (excepte la part industrial de la Zona Franca, el Tibidabo, Vallvidrera i Les Planes), l'Hospitalet de Llobregat i les parts de Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besòs més pròximes a les rondes.Els cotxes més contaminants no podran circular per Barcelona els dies laborables des de les set del matí fins a les vuit del vespre. Sí que ho podran fer durant la nit, els caps de setmana o els dies festius.Els vehicles que tindran prohibit circular per la ZBE a partir de l'1 de gener són aquells que no disposen de distintiu ambiental de la Direcció General de Trànsit (DGT).Les administracions preveuen que el veto afecti sobretot els vehicles de benzina fabricats abans de l'any 2000 i els de dièsel previs al 2005. La normativa contempla excepcions en els casos de vehicles de persones amb mobilitat reduïda, d'emergències o vehicles funeraris.

3. Un any de moratòria per a vehicles comercials



Les furgonetes i camions que es dediquen a l'activitat comercial, com per exemple al transport de mercaderies, gaudiran d'un any de moratòria, durant el qual podran continuar circulant per la ZBE.



Durant aquest any, les empreses s'hauran d'adaptar a la normativa i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, s'ha compromès a impulsar facilitats fiscals des del Govern per fer possible la renovació de les flotes de les empreses.

4. Deu excepcions a l'any



La prohibició per als particulars tampoc serà total, ja que podran circular amb el seu vehicle contaminant un total de deu cops a l'any.



L'excepció preveu atendre els casos de primera necessitat en què els conductors s'hagin de desplaçar forçosament en cotxe. Per exemple, en cas d'haver de passar la ITV o haver de traslladar-se fins a una visita mèdica.

5. Multes de 200 a 1.800 euros



Després dels primers tres mesos sense multes, les sancions es començaran a aplicar a l'abril. Les multes seran de 200 a 499 euros en el cas de les infraccions comeses per vehicles de baixa capacitat, de 500 a 999 euros en el cas de vehicles de gran capacitat i de 1.800 euros per circular per la ZBE quan s'hagi declarat un episodi de contaminació atmosfèrica.



Els conductors reincidents hauran de fer front a un possible augment del 30% de les multes que se'ls interposin.

