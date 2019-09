Un home s'enfronta a 28 anys de presó per forçar dones a prostituir-se a l'N-II

El gener del 2017 l'Audiència de Girona va condemnar deu membres de la suposada trama i els hi va imposar penes d'entre 1 any i 9 mesos de presó i 5 anys i 3 mesos per delictes de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual i prostitució coactiva, en un dels casos d'una menor d'edat. Al judici, tots els integrants van reconèixer els fets pels quals els acusava la fiscalia, que va acabar retirant l'acusació de pertinença a organització criminal.Faltava per jutjar, però, el suposat líder perquè quan la Policia Nacional va desarticular la trama i va alliberar tres víctimes el sospitós no estava al país. La fiscal l'acusa de tres delictes de tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual, un d'ells a menor d'edat per una víctima que tenia 17 anys quan va arribar al país des de Bulgària. L'acusació pública sol·licita una pena de 28 anys de presó.Segons la fiscal, el processat "juntament amb altres persones que ja han estat condemnades, es dedicava a lucrar-se econòmicament de l'explotació de dones de nacionalitat búlgara a través de la prostitució coactiva a punts que controlava de l'N-II, en concret als termes municipals de Vilademuls, Bàscara i Pontós". L'acusació sosté que va enganyar tres dones, una menor d'edat, amb falses promeses de feina al sector de l'hostaleria.Segons recull l'escrit d'acusació, el processat formava part d'una trama que, des de Bulgària, triava dones amb escassa formació, que no parlaven castellà, amb família dependent i amb pocs recursos econòmics. Un cop captades, les traslladaven al país i les obligaven a exercir la prostitució fins a saldar un suposat deute. "Em feien treballar tot el dia i els hi havia de donar tots els diners", ha explicat una de les víctimes que ha declarat per videoconferència.La fiscalia sosté que l'acusat va enganyar i obligar a prostituir les tres víctimes entre els anys 2008 i 2011. L'acusat nega els fets i assegura que "mai" ha fet venir cap dona des de Bulgària fins a les comarques gironines ni les ha obligat a prostituir-se. A més, subratlla que durant els anys investigats no era al país perquè, de fet, la justícia búlgara li havia retirat el passaport i no podia sortir del seu país. L'acusat només ha contestat a les preguntes del seu advocat, Joan Pere Zapata, que en demana l'absolució.Les víctimes que han declarat per videoconferència han assegurat que la trama –encapçalada pel processat, la seva parella i el seu fill- es quedava tots els diners que guanyaven i les amenaçaven per evitar que fugissin. Un relat que també han confirmat els agents de la Policia Nacional que han detallat que la investigació va començar a finals de l'any 2011 arran de la denúncia de la mare d'una de les víctimes a les autoritats búlgares i que les intervencions telefòniques van confirmar que l'ara jutjat era qui controlava el negoci tot i estar a Bulgària. El judici continuarà dimarts a la secció quarta de l'Audiència de Girona.