​Unes 200 dones gaudeixen d'una exitosa Sweet Aloha Costa Brava

Sweet Aloha Costa Brava 2019. Foto: Albert Alemany

La Sweet Aloha és la gran trobada surfera femenina de la Costa Brava . Enguany arribava a la quarta edició amb canvi de data i, de nou, ha estat un èxit d'assistència i organització. Unes 200 dones de totes les edats han tornat a gaudir d'un bon ventall d'esports aquàtics en la cloenda de l'estiu al càmping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador La Sweet Aloha Costa Brava 2019 va posar el punt final aquest diumenge a la tarda després de dos dies i dues nits d'activitats. Esports al mar com el surf, el kitesurf, el windsurd i l'skimboard s'han vist completat amb disciplines a terra com la zumba, el body balance, els longboards i l'skate i a la piscina com el SUP ioga i el submarinisme.L'èxit d'enguany a La Ballena Alegre fa que moltes de les anomenades sweetriders ja estiguin fent plans per al 2020, on se celebrarà la cinquena edició.

