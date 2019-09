La fiscal en cap de Barcelona: «Parlar d'indults està fora de lloc»

"Parlar ara d'indult està fora de lloc. Quan s'imposa una pena, és per complir-la". Així s'ha pronunciat la fiscal en cap de Barcelona, Concepción Talón, preguntada en una entrevista a El País per la possibilitat de concedir un indult als presos polítics independentistes, un cop s'hagi emès la sentència de l'1-O Repreguntada sobre la "empatia" que causa en la societat catalana la situació personal dels presos, Talón és implacable: "S'han posat de manifest les seves situacions personals, són a la premsa cada dia ... Però hi ha delinqüents comuns que també passen situacions personals delicades i la societat ho desconeix", afirma. Afegeix també que "la simpatia" cap als presos independentistes ve "només d'una part de la societat, no pas de tota".Talón també té els seus dubtes que els presos polítics hagin de complir una eventual -i probable- condemna a les presons catalanes. "Si es detecta un tracte de favor, no podrien seguir complint [condemna] aquí", assegura, i avança que, en aquest cas, "la Fiscalia actuaria". A la vegada, assegura que aquest suposat "tracte de favor" ja s'està produint. "No han tingut el mateix tracte els polítics que els altres. Fins i tot els presos ordinaris s'han queixat. Han rebut un nombre molt superior de visites", afirma.

