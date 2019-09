Foment lliura a Buch, Cunillera i Collboni la seva proposta per endurir el codi penal

Foment del Treball ha lliurat aquest dilluns les seves propostes per incrementar la seguretat a Barcelona al conseller d'Interior, Miquel Buch, la delegada del Govern, Teresa Cunillera, i al primer tinent d'alcalde de l’Ajuntament, Jaume Collboni. El document elaborat per la patronal ha estat lliurat pel president de l'entitat, Josep Sánchez Llibre. Foment ha liderat la iniciativa de reclamar un enduriment del codi penal, que ha trobat el suport de diverses entitats empresarials com l'Associació del Passeig de Gràcia, el Consell de Gremis o la Confederació General d'Hostaleria i Restauració.En acabar la reunió, Sánchez Llibre ha subratllat "la importància d’aquesta col·laboració institucional per incrementar la seguretat ciutadana entre el Govern d’Espanya, el de la Generalitat de Catalunya i el de l'Ajuntament". El president de Foment ha assenyalat que la proposta de reforma del Codi Penal, de crear jutjats especials per a la seguretat ciutadana que facilitin la justícia ràpida i d'impulsar noves polítiques de prevenció i seguretat "està plantejada no només per a la ciutat de Barcelona -que continua essent una de les ciutats mundials més segures i dinàmiques- sinó a per a tot Espanya amb caràcter general". "Cal dissoldre la sensació falsa que Barcelona no és una ciutat segura", ha assenyalat.La reforma del codi penal que reclama la patronal inclou un enduriment dels càstigs per als petits delictes i que l'agreujant de multireincidència s'apliqui també per als petits furts (és a dir, les sostraccions de menys de 400 euros). Això implicaria que els delictes lleus passessin a ser considerats menys greus en cas de reincidència, i castigats amb penes d'un a tres anys de presó. Entre d'altres mesures, Foment del Treball demana també un impuls de la justícia ràpida, la creació de jutjats especials d'instrucció per a la seguretat ciutadana i que les administracions adoptin polítiques de seguretat i prevenció a través de la coordinació entre els diversos cossos policials.

