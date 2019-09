A «Planta baixa» no hi ha tertúlia!

. Potser ja ho havien explicat però com que no he volgut llegir absolutament res sobre el programa –com faig absolutament amb tot- doncs ha sigut una agradable sorpresa. Ustrell, no fareu tertúlia oi que no? Encara que plogui, que nevi o que troni, encara que l'audiència no sigui tan bona com esperàveu i que algú amablement us ho suggereixi per a fer-la pujar, no ho fareu oi que no? Quin gust que els temes flueixin, que hi hagi qui ens els expliqui i cap comitè d'experts dicti sentència amb opinions escoltades mil vegades i mil vegades absurdes al quadrat.. Com per exemple aquesta taula en què es barregen els successos –la violació de Manresa- amb el comentari de sèries per a adolescents i la sèrie de Sergio Ramos. O que la intervenció de la Marina Garcés sigui tan curta. No li ha donat temps a parlar de quasi res. En general, tots han sabut torejar molt bé les presses del primer dia . Aquella sensació que hi ha moltes coses per explicar i poc temps per a fer-ho. És una de les angúnies de la tele d'avui. La calma està proscrita. En un magazín informatiu s'entén perfectament que el ritme sigui una variable important.. Com si haguessin fet un vestit molt luxós per a uns continguts sense gaire secret. Ràpidament he vist que la cosa anava molt a millor. De fet, aquest comentari que estic escrivint és una pura aproximació, un relat d'intuïcions que no serveixen per a gran cosa.. El que sí que grinyola, i força, són alguns vestuaris i pentinats bastant fora de lloc. Si us plau, estilistes de TV3, relaxeu-vos una mica. Som periodistes no pas models. Més naturalitat i menys parafernàlia. Ustrell ha estat tranquil i el seu equip també. Des de casa semblava que tot ha anat funcionant bé, que les connexions han sortit bé i que tot estava més o menys al seu lloc.. Molt bon moment la trobada a tres bandes entre Carles Francino, Antoni Bassas i Manuela Carmena. Segur que amb dificultat tècnica però que ha fet patxoca.. El pitjor que li podria passar a Planta Baixa és que a algú se li acudís que seria una bona idea convertir-lo en un espectacle. El pas següent serà frivolitzar-ho tot. Aquest és avui, em temo, el mal del Preguntes Freqüents. Encara no m'he recuperat del xoc que em va produir el comiat de la temporada passada, aquell anunci de cervesa a Menorca, cim de la frivolitat i el dispendi de diner públic. Si Ustrell i el seu equip mantenen la mirada periodística, si amb calma desenvolupen les idees que tenen i, sobretot, si no es fixen amb les refotudes audiències, la cosa anirà bé.

