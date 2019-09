Torna la Champions, torna Messi

Torna Leo Messi. El jugador argentí, que ha estat absent de les convocatòries del FC Barcelona per lesió des d'abans que comencés la temporada, ha rebut aquest dilluns al migdia l'alta mèdica, i formarà part de l'expedició que avui mateix viatja a Alemanya per enfrontar-se demà al Borussia Dortmund , en l'estrena de l'equip de Valverde a l'edició d'enguany de la Champions League.Messi es va lesionar al soli de la cama dreta el passat 5 d'agost, a l'inici de la pretemporada, abans que l'equip iniciés la seva gira nord-americana. Tot i que en un primer moment es donava per feta la seva reaparició a finals d'agost, aquesta s'ha anat endarrerint. El club va negar que s'hagués produït una recaiguda, i ha sostingut que la perllongada absència de l'estrella blaugrana dels terrenys de joc s'ha degut a precaució.L'altra gran novetat entre els 22 homes convocats per Valverde és el porter suplent, el brasiler Neto, que també ha rebut l'alta mèdica. Debuta igualment en convocatòria europea la nova sensació de l'equip, Ansu Fati, que dissabte es va convertir en el jugador més jove en la història del club en marcar al Camp Nou en partit de Lliga . Prèviament ja havia estat el mes jove del Barça en marcar a la competició

