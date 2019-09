El pare del nadó maltractat a Lleida ha estat denunciat tres vegades per violència masclista

El veí de Lleida de 39 anys que va ser detingut per maltractar suposadament el seu fill de només 20 dies ha estat denunciat tres vegades per violència masclista. Segons fons judicials, dues exparelles el van denunciar als Mossos d'Esquadra per maltractaments els anys 2008 i 2013, tot i que cap de les dues va arribar a judici.Sí que ho ha fet la suposada agressió del juliol de 2018 a la seva dona actual, que és la mare del nadó que des del mes d'agost està ingressat en estat molt greu a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. L'acusat, que es troba en presó preventiva pel suposat maltractament al seu fill, s'enfronta de moment a un any de presó per l'agressió a la seva dona.L'home havia de ser jutjat aquest dilluns al Jutjat Penal número 3 de Lleida per haver agredit la seva dona, però el judici s'ha suspès perquè la forense no hi ha pogut assistir. Està pendent de fixar-se una altra data.Segons fonts judicials, el testimoni de la forense és clau per explicar les lesions que va patir la dona ja que la víctima no ha denunciat el seu home per a aquests fets. La fiscalia, però, espera que la dona finalment declari al judici contra el seu home, després dels presumptes maltractaments al seu nadó.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor