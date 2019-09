​L'exalcalde de Cerdanyola Carles Escolà demanda l'empresa que no el va readmetre

Escolà, a la dreta, amb Jose M. Osuna i Maties Serracant. Foto: Marta Casas

L'exalcalde de Cerdanyola del Vallès Carles Escolà ha denunciat l'empresa on treballava des del 2002 i fins al 2015 per no readmetre'l un cop va deixar el càrrec a l'Ajuntament . Escolà, que treballava a l’empresa Polycasa com a informàtic, s’hauria d’haver reincorporat el 2 de setembre al seu lloc de treball, però, tot i haver-ho pactat així al juny, a finals de juliol la firma li va comunicar l'acomiadament.Més d'una trentena de persones s'han concentrat aquest dilluns al matí a l'accés de la planta, situada a Montcada i Reixac, entre elles els diputats Joan Josep Nuet (ERC-Sobiranistes) i Vidal Aragonés (CUP), alcaldes com José María Osuna (Ripollet) i exalcaldes com Maties Serracant (Sabadell) o Maria Dolors Sabater (Badalona). En la concentració, Escolà ha anunciat mesures judicials contra l'empresa, que el va acomiadar amb una carta signada per la consellera delegada de la planta. Escolà considera aquest comportament "extremadament greu i repressiu, que atempta contra drets laborals, democràtics i de representació política"."Aquest és un atac greu a un dret col·lectiu de la classe treballadora, i el fet que ho faci una empresa multinacional li dona importància, perquè deixaria un precedent nefast per a qualsevol treballador que vulgui accedir lliurement a un càrrec de representació pública", ha expressat Escolà. Per aquest motiu, ha interposat una demanda judicial a través del Col·lectiu Ronda, en què se sol·licita la declaració d'acomiadament nul amb la conseqüent readmissió al lloc de treball que ocupava fins el 2015."Sol·licitem, a més, una sanció exemplaritzant contra l’empresa amb l’objectiu de dissuadir aquesta i altres a repetir un comportament repressiu com aquest", ha afegit Escolà. A més, els plens de Cerdanyola, Montcada i Ripollet duran a aprovació una moció de rebuig a l'acomiadament, a l'espera que altres municipis de la comarca s'hi sumin properament.En la concentració també s'ha pronunciat Vidal Aragonés, que ha destacat que "en un món en què sembla que tothom utilitza portes giratòries, en Carles ha tornat a la fàbrica on treballava abans de ser alcalde". Pel seu cantó, Joan Josep Nuet ha denunciat l'actitud de la firma: "No estem disposats a permetre que empreses com aquesta es passin els drets per l'entrecuix", ha expressat.Escolà i la direcció de l'empresa tenen prevista una trobada el proper 2 d'octubre al Servei de Conciliacions, a Barcelona, on espera que l'empresa anunciï la seva readmissió.

