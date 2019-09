La Moncloa es nega a acceptar les condicions de Rivera per a la investidura

El govern en funcions de Pedro Sánchez rebutja acceptar les condicions de Cs per a facilitar la seva investidura, bàsicament perquè considera que ja s'estan aplicant, per la qual cosa "res no impedeix l'abstenció" del partit taronja, segons fonts de l'executiu espanyol en funcionsEl líder de Ciutadans, Albert Rivera, s'ha despenjat aquest matí amb una proposta d'última hora per desbloquejar la investidura de Pedro Sánchez. La formació taronja ha posat sobre la taula abstenir-se a canvi de "recuperar el constitucionalisme" a Navarra, aplicar l'article 155 a Catalunya en cas de no acatar la sentència i no apujar els impostos.La Moncloa ja s'ha pronunciat al respecte i ha assegurat que la proposta té poques possibilitats de prosperar perquè no hi ha les condicions objectives per tancar un acord que inclogui les peticions de Rivera. En aquests sentit, L'equip de Sánchez creu que no hi ha "raons objectives" per a les demandes de Rivera.Així, el govern espanyol en funcions considera que el govern de Navarra ja és "constitucionalista", reitera que no apujaran la pressió fiscal als ciutadans i, pel que fa a Catalunya, insisteixen que aplicaran el 155 si el Govern se salta la Constitució, però no de manera "preventiva" com reclama des de fa mesos Ciutadans. Així, l'executiu del PSOE torna a demanar el suport de Ciutadans per desbloquejar la investidura, però vol que sigui sense condicions.D'altra banda, Rivera també s'ha posat en contacte aquest matí amb el líder del PP, Pablo Casasdo, per abordar aquest "pacte d'Estat". Casado s'ha mostrat "disposat a reunir-se" amb el líder de Ciutadans, però ha assegurat que "és Sánchez qui ha de respondre a Rivera, perquè fins ara ha rebutjat totes aquestes propostes del PP". Els populars han cancel·lat la roda de premsa prevista per aquest migdia i queda pendent per fixar l’hora de la reunió entre Pablo Casado i Albert Rivera, que segons el líder de Cs ha de tenir lloc aquesta tarda al Congrés.Rivera ha proposat a Casado i Sánchez una "solució d'Estat" en forma d'abstenció de Cs i PP a canvi de diverses condicions. Aquestes condicions són, en primer lloc, cedir el govern de Navarra a la coalició Navarra Suma; en segon, aplicar el 155 a Catalunya en cas de "desacatament" de les sentències de l'1-O i el compromís de no indultar els presos polítics, i en tercer, no augmentar els impostos durant l'hipotètic nou mandat de Sánchez."He trucat Pablo Casado i li he dit que ens hem de posar d'acord per oferir una solució viable", ha afirmat Rivera en roda de premsa. Segons el líder de Cs, l'acord s'hauria de tancar aquesta tarda en una reunió entre les dues formacions al Congrés. "Cs i el PP estem disposats a posar sobre la taula una solució d'Estat, no de partit, que serveixi per desbloquejar la situació, però Sánchez s'ha de comprometre amb Espanya i amb els espanyols", ha sentenciat. "Els constitucionalistes tenim l'obligació de posar-nos d'acord", ha sentenciat.L'anunci de Rivera arriba a 24 hores que el rei conclogui la seva ronda de contactes i a menys d'una setmana de la data límit per a la convocatòria automàtica d'eleccions el pròxim 23 de setembre. La maniobra del líder de Cs posa pressió tant a Casado com -en cas que el líder popular l'acceptés- a Sánchez, a qui les enquestes li són favorables, i que ja havia avisat que no se sotmetrà a un nou debat d'investidura si no té prèviament els suports garantits El president del govern espanyol en funcions, per la seva banda, ha insistit aquest dilluns des de Níjar (Almeria) -on es troba visitant les zones afectades per les inundacions-, a justificar la manca d'acord amb Podem . Sánchez ha assegurat que el seu partit ha "plantejat fins a cinc opcions diferents a Unides Podem" i "desgraciadament no s'ha pogut assolir un acord". Sánchez va rebutjar fa pocs dies la darrera oferta a la baixa d'Iglesias, amb l'argument que la confiança entre tots dos està "trencada".

