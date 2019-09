La temporada de bolets podria començar més tard i amb una producció inferior

La temporada de bolets 2019 ha començat molt tímidament en algunes comarques catalanes, principalment en alguns indrets del Pirineu, on encara és difícil trobar-ne. A la resta de Catalunya, a excepcions de punts molt concrets, la temporada encara no ha començat. Caldrà esperar l'arribada de més pluges durant aquest mes de setembre perquè els bolets comencin a fructificar amb més força.Tenint en compte les precipitacions acumulades durant l'estiu i els pronòstics climàtics estacionals, que preveuen que la tardor comenci amb una pluviometria inferior i sigui una mica més càlida, els models de producció de bolets preveuen una campanya 2019 més tardana, però amb una producció similar a la mitjana dels darrers 20 anys, estimada en 60 kg/ha de bolets l'any (de totes les espècies).Aquesta campanya serà molt inferior a la campanya de bolets del 2018, que va tenir una producció de 167 kg/ha de bolets (de totes les espècies), i que va ser la segona amb més producció des que es tenen registres.Des del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), Juan Martínez de Aragón recorda que aquestes dades “són estimacions de les produccions, resultat de models matemàtics de producció de bolets obtinguts després de 20 anys de mostrejos micològics realitzats en parcel·les permanents distribuïdes pels boscos catalans, i d'informació meteorològica recollida en cadascuna de les parcel·les durant tot aquest període”.Aquests models tenen en compte la variabilitat en la producció de bolets que hi ha entre els diferents tipus de bosc i la disponibilitat d'aigua que hi haurà durant la campanya (juliol, agost, setembre, octubre i novembre).

