Busquen dos homes arrossegats pel corrent al País Valencià

La Guàrdia Civil busca des de diumenge a la nit un home de 66 anys que va ser arrossegat pel corrent d'una séquia a Dolores (el Baix Segura), un dels municipis més castigats pel present episodi de gota freda. A aquest treball de cerca se suma el d'un altre home desaparegut a la carretera que uneix les localitats de Daia Nova i Daia Vella que va ser arrossegat per la corrent quan circulava amb el seu quad, tal com ha informat el Diari La Veu. Fonts de l'institut armat han informat a Efe que la cerca no s'ha interromput per terra durant la nit, encara que no hi ha hagut resultats positius en un entorn amb una gran quantitat d'aigua i forts corrents, que podrien haver espentat l'home a diversos quilòmetres del lloc on va ser vist per última vegada.Durant la nit sí que es va detindre la cerca per part dels bussos de la Guàrdia Civil, que han représ les tasques aquest dilluns amb la primera llum del dia amb l'ajuda d'un helicòpter. L'home va entrar diumenge sobre les 15 hores a la séquia Mayayo, segons testimonis presencials, i el fort corrent el va arrossegar de seguida sense que es poguera fer res.

