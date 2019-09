VÍDEO L'helicòpter dels Mossos enxampa una megaplantació de marihuana a Osona

Desmantellem una plantació amb 15.342 plantes de marihuana a Seva. El valor al mercat és de 6 milions d’euros. El nostre helicòpter la va localitzar al bosc en una zona aïllada i de difícil accés pic.twitter.com/1kbVn0NDWC — Mossos (@mossos) September 16, 2019

A finals d'agost, l'helicòpter dels Mossos d'Esquadra patrullava per sobre d'Osona i va localitzar una extensa plantació de marihuana al bosc a Seva, a prop del Torrent Font Pomereta. Es tracta d'una zona aïllada de difícil accés.El passat 4 de setembre, els agents s'hi van desplaçar i van desmantellar un total de 15.342 plantes, a més de tota la instal·lació adaptada: fertilitzants, eines, basses... per poder fer el manteniment de la plantació.El valor al mercat d'aquesta plantació és d'uns 6 milions d'euros. La investigació continua oberta i de moment, no hi ha detinguts.

