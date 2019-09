«Escrache» de la PAH a una immobiliària que vol desnonar una família sense oferir lloguer social

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) ha dut a terme un "escrache" a les portes de la immobiliària Ento S.L, a la Via Laietana de Barcelona, que vol desnonar una família vulnerable d'un immoble de la seva propietat.El desnonament, a més, s'ha ordenat sense que la immobiliària hagi ofert un lloguer social a la família, un extrem que vulnera la llei catalana 24/2015 contra l'emergència habitacional.El cas de la Voski és un exemple dels centenars de famílies de Barcelona que per culpa de l'increment dels preus de lloguer i la situació econòmica precària no han pogut continuar pagant el seu lloguer", ha afirmat la portaveu de la PAH, Lucía Delgado.El pròxim 20 de setembre la família haurà de fer front a la sisena ordre de desnonament al seu pis del barri de Vilapicina de la capital catalana.

