Espanya i la Comissió Europea presentaran al·legacions sobre l'euroodre contra Valtònyc

Espanya defensarà l'euroodre automàtica contra el cantant Josep Miquel Arenas, àlies Valtònyc, a la vista oral d'aquest dilluns al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) a través de l'advocada de l'Estat Sonsoles Centeno Huerta.A més de la representant espanyola, a la sala formada per quinze magistrats també hi haurà dos representants dels serveis jurídics de la Comissió Europea, que intervé gairebé sistemàticament en casos prejudicials davant el TJUE. Per la seva banda, els advocats del cantant Paul i Simon Bekaert i Gonzalo Boye presentaran els seus arguments en contra de la petició d'entrega automàtica contra Valtònyc.La sala estarà presidida pel president del TJUE, Koen Lenaerts, i entre els quinze magistrats hi haurà la jutgessa espanyola i vicepresidenta del tribunal, Rosario Silva de la Puerta. La magistrada italiana, Lucia Serena Rossi, serà l'encarregada d'escriure el projecte de sentència. La petició d'extradició emesa per Espanya està paralitzada al Tribunal d'Apel·lació de Gant , a Bèlgica. Aquest va preguntar l'any passat al TJUE si la petició d'extradició automàtica feta per les autoritats espanyoles es va fer correctament.Espanya va demanar l'extradició automàtica del cantant pel delicte d'enaltiment del terrorisme, però la legislació europea només permet aquesta via ràpida per crims castigats a l'estat en qüestió amb almenys tres anys de presó.Valtònyc va ser condemnat a dos anys de presó pel delicte d'enaltiment del terrorisme amb la llei espanyola del 2012, però quan es va emetre l'euroordre la pena màxima que marcava el codi penal era de tres anys, ja que va ser reformada el 2015.Els magistrats belgues han preguntat a Luxemburg si es pot aplicar de manera retroactiva el codi penal a l'hora d'activar per la via ràpida una euroordre com va fer Espanya. En concret, volen saber si es pot agafar com a referència la llei penal "en el moment en què es va dictar l'ordre de detenció europea".L'Estat reclama el cantant per complir una pena de presó de tres anys i mig pels delictes d'enaltiment del terrorisme, injúries a la Corona i amenaces per les lletres de diverses cançons que va escriure i pujar a Internet. Sobre els altres dos delictes, a banda d'enaltiment del terrorisme, que consten en la petició espanyola perquè Bèlgica entregui Valtònyc, el Tribunal d'Apel·lació no s'ha pronunciat, ja que per ara s'ha centrat en el primer.La justícia belga ja va dictaminar en primera instància en contra de l'extradició de Valtònyc a Espanya, però la decisió va ser recorreguda per la fiscalia flamenca en nom de l'Estat.

