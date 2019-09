El PSC creu que l'oferiment de Cs mostra que «no hi ha cap raó» per bloquejar la investidura

El PSC considera que la proposta de "pacte d'estat" que aquest dilluns ha realitzat el líder de Ciutadans, Albert Rivera, al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, per tal de desbloquejar la investidura mostra que "no hi ha cap raó" per votar en sentit contrari. El secretari d'organització dels socialistes catalans, Salvador Illa, ha afirmat que l'únic que demostra és que "no hi ha obstacles" per permetre la investidura perquè, tal i com ha assegurat la Moncloa minuts després, les condicions ja es donen.Just el dia que Felip VI ha començat la ronda de consultes amb els partits per valorar els suports a Sánchez, Rivera ha realitzat aquest gest, que també ha adreçat al líder del PP, Pablo Casado, perquè les dues formacions s'abstinguin, això sí, a canvi de tres condicions molt clares. En primer lloc, cedir el govern de Navarra a la coalició Navarra Suma; aplicar el 155 a Catalunya en cas de "desacatament" de les sentències de l'1-O i prohibir els indults als presos polítics, i un compromís de no augmentar els impostos durant el seu mandat.Illa ha estat contundent en la resposta a aquestes tres condicions. Sobre el govern de Navarra, ha assegurat que "no hi ha cap pacte amb Bildu" i que el govern navarrès és "purament constitucionalista". Respecte de l'increment d'impostos, ha recordat que els socialistes estan a favor d'una rebaixa a les classes mitjana i treballadora. I sobre la situació catalana, ha afirmat que el PSOE sempre ha donat "mostres clares de defensar el marc de convivència" definit per la Constitució i l'Estatut."Si algú ha donat mostres de defensar el marc de convivència i rebutjar postures unilaterals, som els socialistes", ha remarcat. A més, ha recordat que l'article 155 "no és d'aplicació discrecional", i ha puntualitzat que l'indult és una opció que es valorarà quan hi hagi sentència per part del Tribunal Suprem: "Fins que no hi hagi la sentència i l'hàgim llegit i estudiat no ens pronunciarem, però sempre hem dit que el dret s'ha de respectar".Segons el PSC, el 28 d'abril ja es va donar una "majoria àmplia" als socialistes per governar l'Estat i "no hi ha cap alternativa que no sigui el govern encapçalat per Pedro Sánchez". En aquest punt, ha aprofitat per fer una "darrera apel·lació a tots els grups i partits polítics per facilitar aquest únic govern possible", i els ha demanat responsabilitat per evitar una repetició electoral "innecessària". "Seguirem atents fins l'últim minut", ha assegurat.Illa ha denunciat la situació d'ingovernabilitat en la qual, segons ha dit, està immersa Catalunya, amb un executiu "que no governa, que està dividit i que, en comptes de solucionar problemes, els crea". Per això, ha afirmat que allò necessari és convocar eleccions "el més aviat possible" per tornar a "donar la paraula als ciutadans".El PSC, doncs, s'allunya de la proposta de moció de censura contra Quim Torra, que el president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, ha realitzar també aquest dilluns -tant a socialistes com a Ciutadans- per tal d'impedir possibles "aldarulls" fruit de la sentència del Suprem: "La moció de censura no suma, i les mocions es presenten quan es poden guanyar".

