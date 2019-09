El PP proposa a Ciutadans i PSC una moció de censura «urgent» contra Torra

El president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, ha anunciat aquest dilluns que sondejarà Ciutadans i el PSC per presentar conjuntament una moció de censura contra el president de la Generalitat, Quim Torra. Per al líder popular, és "urgent" canviar l'actual Govern.Fernández a reconegut que els quatre escons populars són insuficients per impulsar la iniciativa –ja que es necessiten 27 diputats, ha detallat–, però ha instat Lorena Roldán i Miquel Iceta a donar-hi suport per cessar Torra, impedir possibles "aldarulls" fruit de la sentència del Tribunal Suprem al judici sobre el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i, finalment, convocar eleccions. "Aquesta moció seria per a un govern provisional", ha subratllat.

