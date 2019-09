ERC defensa una «traducció institucional» del front pro-referèndum i anti-repressió després de la sentència

Si hi ha un ampli suport de la societat catalana a la celebració d'un referèndum sobre l'autodeterminació, en contra de la judicialització de l'1-O i els seus efectes i a favor d'una agenda social, això ha de tenir una translació a les institucions i al Govern de la Generalitat. Aquest és el posicionament d'ERC per afrontar l'escenari que s'obrirà un cop es faci pública la sentència del Tribunal Suprem. El flamant coordinador nacional dels republicans i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha defensat de nou el govern de concentració com una fórmula per "traduir institucionalment" el que consideren que és el posicionament majoritari de la societat catalana.Aragonès ha precisat que en cap cas aquest govern de concentració passaria per la substitució del president Quim Torra. "L'objectiu és reforçar el Govern, no substituir-lo", ha dit. I ha insistit que "enfortir" la mobilització ciutadana, la projecció internacional del conflicte i les institucions són tres peces clau sobre les quals ha de pivotar una resposta a la sentència que segueix sense estar consensuada dins de l'independentisme.Els republicans defensen aquesta fórmula de govern que interpel·la tant els comuns com la CUP mentre, en paral·lel, sostenen que ara el seu objectiu és aconseguir "el lideratge polític del país". És a dir, arribar fins a la presidència de la Generalitat. Aragonès i Marta Vilalta, que després de la primera fase del procés congressual que ha activat el partit pilotaran el tàndem executiu d'ERC, han reivindicat que la formació està "forta" i "endreçada" per afrontar una nova etapa en la qual es reivindiquen com "l'eina més útil" a favor de la llibertat, l'objectiu de la independència i la justícia social.De fet, les eleccions com a possible resposta a la sentència si cap de les altres -com ara el mateix govern de concentració- prospera segueix estant sobre la taula dels republicans. La nova direcció, que s'ha reunit per primera vegada aquest dilluns després d'haver estat escollida diumenge amb un suport per sobre del 90% , posarà en marxa a partir d'ara la segona fase del procés congressual per fixar l'acció estratègica dels pròxims mesos.Si bé pel que fa a la resposta consensuada a la sentència segueixen intensificant-se les reunions, el que sí que comencen a tenir coll avall a ERC és que probablement quedaran abocats a unes noves eleccions espanyoles el pròxim 10 de novembre. De fet, Aragonès ha emmarcat la proposta llançada per Ciutadans al PSOE i al PP com un "inici de la campanya electoral".Segons el vicepresident, si els d'Albert Rivera han fet aquest plantejament és perquè el PSOE i Podem estan actuant "irresponsablement" i els riscos que estan assumint "només dona ales al nacionalisme espanyol" de PP, Ciutadans i Vox.

