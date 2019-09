Fridays for Future es reunirà amb Colau per discutir un peatge urbà contra la contaminació

🙌Important!💚



📜Publiquem en aquest fil tota la informació relativa a la manifestació del 27 i la setmana pel clima. Recorregut, blocs, i formularis d'adhesió. — Fridays For Future Barcelona (@f4f_barcelona) September 15, 2019

El col·lectiu d'estudiants contra el canvi climàtic Fridays for Future es reunirà amb l'alcadessa de Barcelona, Ada Colau, el pròxim 27 de setembre per discutir set mesures urgents per fer front a la crisi ecològica a la capital catalana. Aitor Urruticoechea, portaveu del col·lectiu, ha destacat aquest dilluns en roda de premsa la voluntat de consolidar un peatge als vehicles per lluitar contra la contaminació.L'objectiu és "reduir a la meitat tot el trànsit rodat, indiferentment del tipus de vehicle ". Amb els beneficis econòmics es preveu "invertir en l'àmbit intraurbà i interurbà" perquè els qui viuen fora de Barcelona no es vegin obligats a utilitzar vehicles privats. Aquestes mesures, tot i que es presentaran a l'àmbit barceloní, també són aplicables a altres municipis i es preveu que puguin ser aplicables "durant aquest mandat".A més a més, també destaquen altres mesures, com una "transició energètica cap a l'energia renovable", "una gestió eficient dels residus", l'aturada de "construcció d'infraestructures fòssils", com el port i l'aeroport, o la "comunicació efectiva de la crisi climàtica".En aquest sentit, la vaga i manifestació contra la crisi climàtica del pròxim 27 de setembre tindrà com a reclam la mobilització institucional. Els portaveus de Fridays for Future de Barcelona han criticat la inacció dels governs i una de les seves membres, Maria Marcet, ha lamentat el "fracàs institucional per fer front a l'emergència".Malgrat la implicació cada dia més intensa de la societat, Marcet ha criticat que no hi ha interès per "fer front al canvi climàtic" per part de grups i institucions i, de fet, ha considerat que tant la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona "banalitzen el problema" i que les declaracions que es fan des de l'espectre polític són "buides de contingut".La setmana de mobilitzacions, que començarà el 20 de setembre, culminarà amb la vaga mundial pel clima el 27 de setembre. El mateix dia, a més, tindrà lloc una manifestació amb inici a les sis de la tarda a Jardinets de Gràcia i que es mourà pel centre de la ciutat, fins arribar a Plaça de Catalunya.Entre les accions destacades es duran a terme des de tallers de pancartes a centres socials i barris a assemblees obertes o accions directes no violentes, expliquen els promotors. El dia 26 de setembre es preveu, a més, una protesta contra l'ampliació de l'aeroport de Barcelona. Per primer cop, tant les accions com la manifestació no seran únicament qüestió dels activistes climàtics, sinó que també hi participaran sindicats com CGT, UGT, Intersindical o Intersindical Alternativa.

