Acord entre la Fiscalia i els advocats bascos jutjats per col·laborar amb ETA

▶️ @Aurora_Madaula: “Som aquí per donar suport als 47 encausats d’aquest macrojudici 11/13. Desgraciadament veiem com es tornen a repetir la injustícia i la repressió, com es torna a perseguir la diferència política, gent que únicament se solidaritza amb una causa“#47akHerrian pic.twitter.com/jWouuPvbrM — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) September 16, 2019

▶️ @Aurora_Madaula: “Des de #JuntsxCat no podíem fer una altra cosa que estar aquí, a Madrid, donant suport a aquests encausats perquè no hi ha justícia. Veiem que el jutge del jutjat d’instrucció té carnet de partit polític, i això és una vergonya“#47akHerrian pic.twitter.com/y92CYrIe72 — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) September 16, 2019

La xarxa de suport als presos bascos, amb 47 advocats acusats de col·laborar amb ETA en assumir la defensa jurídica d'alguns dels presos de la banda armada i d'organitzacions properes a la banda, ja ha quedat vist per sentència. Ha estat arran de l'acord de conformitat al qual han arribat els acusats amb la Fiscalia, en què l'acusació els ha rebaixat la pena a canvi d'acceptar part dels fets.Això ha provocat que el judici durés pocs minuts, ja que els acusats han anat compareixent per admetre part de les acusacions, i que només dos dels 47 advocats hagin d'ingressar a al presó. Es tracta d'Arantza Zulueta, per a qui la Fiscalia ha sol·licitat tres anys i sis mesos de presó i Jon Enparantza, per a qui ha demanat dos anys i set mesos, acusats de ser membres d'ETA. Com que aquests ja havien complert part de la condemna en presó provisional, el temps que haurien d'ingressar, en cas que la sentència vagi en el sentit de la petició de la Fiscalia, és de cinc mesos.Pel que fa a la resta d'acusats -45 en total-, el ministeri fiscal ha rebaixat la petició de penes a entre dos any i un any i mig de condemna -inicialment eren entre vuit i 20 anys-, per participar amb la banda armada. Com que les penes són de dos anys o menys, cap d'ells hauria d'entrar a la presó.Els acusats a l'Audiència Nacional són lletrats que van assumir la defensa jurídica de presos d'ETA, i membres d'organitzacions properes a la banda, que s'agrupaven en els col·lectius BL, Herrira, Jaiki Hadi o Etxerat.ERC, Junts per Catalunya i EH Bildu s'han concentrat a les portes de l'Audiència Nacional per donar suport als acusats. Per part de JxCat, la diputada al Parlament Aurora Madaula ha lamentat que, com passa a Catalunya, es torni a "perseguir la diferència política" i gent que "únicament se solidaritza amb una causa".

