Les multes als vehicles contaminants a Barcelona aniran dels 200 als 1.800 euros

L'Ajuntament de Barcelona ja ha iniciat els tràmits per regular la Zona de Baixes Emissions (ZBE), que a partir de l'1 de gener del 2020 prohibirà la circulació dels vehicles més contaminants entre les rondes. Principalment els de benzina fabricats abans del 200 i els de dièsel previs al 2005, que no podran transitar per a ZBE els dies laborables entre les set del matí i les vuit del vespre. Sí que ho podran fer durant la nit, els caps de setmana i els dies festius. la contaminació atmosfèrica va causar 351 morts a Barcelona l'any passat A partir d'ara, els consistoris de l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besòs hauran de fer el mateix per tenir disposar de les ordenances corresponents.Una de les incògnites que encara quedaven per definir en relació a les noves restriccions de trànsit era l'aplicació del règim sancionador. Aquest dilluns, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, el vicepresident de l'Àrea Metropolitana, Antoni Poveda i representants de la resta de consistoris han aclarit el dubte: durant els primers tres mesos, no hi haurà multes.Un cop es comencin a interposar les sancions, aquestes seran de 200 euros per a tots els vehicles de baixa capacitat i de 500 per als d'alta. En cas d'episodi de contaminació, les sancions pujaran fins als 500 i els 1.000 euros respectivament. Si el conductor és reincident haurà d'afrontar multes de fins a 1.800 euros.D'altra banda, els vehicles professionals, com per exemple les flotes de les empreses de transport de mercaderies, gaudiran d'una moratòria d'un any, durant el qual podran circular lliurement per la ZBE. A la llarga, però, les empreses hauran de renovar les seves flotes i Calvet ha defensat que el Govern facilitarà el canvi amb polítiques fiscals que premiïn l'adquisició de vehicles poc contaminants.Pel que fa als vehicles particulars, els conductors tindran l'opció de circular per la ZBE deu dies a l'any si acrediten la necessitat de fer servir el cotxe per algun assumpte personal. Els permisos es controlaran a través d'un registre que habilitarà l'AMB.L'estrena de la ZBE arribarà després que la UE hagi portat l'estat espanyol als tribunals per no prendre prou mesures contra la contaminació . "L'objectiu és reduir les emissions un 30% durant els pròxims 15 anys", ha quantificat Colau durant la roda de premsa. Inicialment, però, la mesura farà possible la reducció d'un 15% a un 20% de les emissions de partícules i diòxid de nitrogen.L'alcaldessa ha defensat que Barcelona s'ha inspirat en altres grans ciutats europees a l'hora d'impulsar la ZBE, com Londres, Berlín, Amsterdam o Roma. Fins ara, la mesura més semblant que s'havia aplicat en aquest sentit a l'estat espanyol era l'anomenada Madrid Central, que segons Colau la ZBE multiplicarà "per vint".Les administracions calculen que la mesura provocarà que 50.000 vehicles deixin de circular per la ZBE de manera imminent, i que d'aquí a quatre anys aquesta xifra pugi fins als 125.000.Lògicament, les restriccions del vehicle privat suposaran un increment de la utilització del transport públic. L'AMB preveu que a partir de l'1 de gener el transport públic experimenti un augment de 140.000 viatges cada dia.Totes les administracions s'han compromès a tenir a punt els canvis i reforços necessaris a les línies de transport a partir de l'1 de gener, tot i que no han concretat les mesures. Sí que queden clars els deures pendents, com la millora del servei de Rodalies -que depèn de l'Estat-, la finalització de l'L9 del metro, o la connexió del tramvia per la Diagonal, pendent de l'acord de finançament entre l'Ajuntament i la Generalitat.Colau, a més, també ha assenyalat que la restricció de vehicles contaminants ha d'anar acompanyada d'una priorització dels usos de la ciutat per al vianant i ha avisat que l'Ajuntament continuarà apostant per les pacificacions de trànsit i la creació de noves superilles.Calvet, al seu torn, ha instat els ciutadans a ser part activa de l'estratègia per una mobilitat més sostenible. "La ZBE canviarà els hàbits quotidians i els ciutadans s'hauran de fer seva la mesura", ha dit.La ZBE suposarà una mesura pionera a Catalunya a partir de l'1 de gener pero Calvet ha avançat que el Govern té la voluntat de traslladar el veto als cotxes més contaminants a les altres "grans ciutats" de Catalunya.El conseller ha emmarcat l'estrena de la Zona de Baixes Emissions en una estratègia "estructural", mentre que Colau ha expressat la seva voluntat que la mesura suposi "un abans i un després". "És un canvi de paradigma que no té marxa enrere", ha conclòs.

