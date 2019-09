Felip VI explora en la ronda de contactes amb els partits si hi ha marge per investir Sánchez

Segona ronda de consultes en marxa, entre el rei Felip VI i els partits polítics amb representació, per explorar una hipotètica investidura. Es tracta de l'últim intent del monarca per constatar si pot proposar un candidat a la presidència amb prou suports, o bé si això no és possible i, per tant, cal dissoldre les Corts i convocar unes noves eleccions generals. I és que, després de diversos mesos de negociacions frustrades entre el PSOE i Podem per aconseguir un acord per a la investidura de Pedro Sánchez, l'horitzó més provable són uns nous comicis que ja tenen data: el 10 de novembre.Abans, però, Felip VI es reunirà amb els partits, així com amb el president del govern espanyol en funcions, que posarà el punt i final a la ronda de consultes dimarts a les 18.00 hores. Sánchez, a qui les enquestes li són favorables, ja ha avisat que no se sotmetrà a un nou debat d'investidura si no té prèviament els suports garantits La ronda de contactes ha començat aquest dilluns amb es partits de menor representació parlamentària. El primer ha estat el Partit Regionalista de Cantàbria, a qui segueixen les entrevistes amb Compromís, Equo, Unió del Poble Navarrès, Coalició Canària, Galicia En Comú, Esquerra Unida i el PNB. Qui ja va avisar que no hi participaria -en la mateixa línia que va anunciar ERC- és EH Bildu.Els partits catalans no estan convocats fins dimarts, quan el monarca s'entrevistarà amb la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, a les 10.00 hores. Posteriorment serà el torn d'En Comú Podem, liderat per Jaume Asens, a les 10.45 hores. ERC no assistirà a la ronda de consultes, com ja succeir el passat mes de juliol. Després de Vox, serà Unides Podem, qui es reunirà amb el monarca. Pablo Iglesias està citat al palau de la Zarzuela a les 12.15 hores. El líder de Podem ja va demanar al rei que "arbitrés" perquè Sánchez acceptés una coalició . La setmana passada, però, el president en funcions va rebutjar l'última proposta "in extremis" de la formació morada, que proposava ser al govern fins a l'aprovació dels propers pressupostos i sortir-ne i donar suport des de fora si no havia anat bé.Dimarts a la tarda serà el torn de Ciutadans -amb Albert Rivera a les 16.30 hores-, el PP - amb Pablo Casado, a les 17.15 hores-, i amb Sánchez a les 18.00 hores.Aquesta última ronda de consultes té com a objectiu constatar si Felip VI pot proposar un candidat a la presidència del govern espanyol que disposi dels suports necessaris perquè el Congrés dels Diputats, en el seu cas, li atorgui la confiança, o bé, si veu que no hi ha possibilitats d’una investidura. Aquest últim se situa com l'escenari més provable.

