La 55a edició del Wildlife Photographer of the Year ja té finalistes. Les ha seleccionat el Museu d'Història Naural de Londres d'entre 48.000 fotos de profesionals i amateurs d'entre 100 països. A continuació en teniu una selecció ( aquí les podeu veure totes ) i podeu votar quina us agrada més.

