L'entrevista de Risto Mejide a Raül Romeva, en 10 frases

La cadena espanyola Cuatro emet aquest dilluns l'entrevista de Risto Mejide a Raül Romeva. El mediàtic televisiu català havia mantingut en secret la identitat del pres polític amb el qual havia conversat a Lledoners. Avui ha desvetllat que es tracta de l'exconseller d'Afers Exteriors i el portal Nius de Mediaset ha avançat alguns dels titulars més destacats de l'intercanvi d'opinions entre tots dos al centre penitenciari del Bages.L'entrevista s'emet aquest dilluns a la tarda, a les 15.45h, al programa Todo es mentira de Cuatro, que Mejide dirigeix i presenta."La presó m'ha fet més fort, més resilient"."Sempre he considerat un error que es parli del sobiranisme com si es tractés d'una realitat homogènia i uniforme"."Si algú creu que una sentència condemnatòria desincentivarà la mobilització ciutadana, és que no ha entès res, o no vol entendre-ho"."No vaig marxar perquè considero que la meva responsabilitat era quedar-me i defensar el que havia fet i per què ho havia fet, sent conscient que comportava un gran risc d'acabar a la presó"."Catalunya també està provocant que el PSOE prefereixi unes altres eleccions que compartir aliances o govern amb qualsevol que vulgui parlar del model territorial"."Quan a davant tens un mur, cec i sord, de vegades has de buscar altres camins, no sempre fàcils, i que habitualment comporten conseqüències desagradables"."Val la pena acabar a la presó si és per defensar quelcom en el que creus fermament. Crec que el millor que es pot deixar a un fill o filla és la dignitat"."Mai vaig prometre camins de roses i fórmules màgiques. Sempre vaig insistir que hi havia molts escenaris possibles i que la meva aposta passar pel diàleg i la política. Però en absència d'aquesta, tot esdevé més complex i perillós"."El Suprem té una oportunitat per començar a resoldre aquest problema, per ser part de la solució"."Dins del mòdul de la presó, la meva tasca és la neteja de vidres i fregar el menjador. Fora, faig endreça del poliesportiu i m'encarrego de dinamitzar activitats esportives. El temps que passo a la cel·la el dedico a llegir i a escriure, fonamentalment".

