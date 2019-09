ERC, JxCat i els comuns demanen una comissió d'investigació al Congrés sobre les clavegueres de l'Estat

ERC, JxCat, En Comú-Podem, Compromís i Bildu han demanat la creació d'una comissió d'investigació al Congrés sobre les clavegueres de l'Estat. En concret, aquests partits volen que s'investigui "la vinculació de diversos estaments oficials de l'Estat amb un entramat mediàtic, empresarial i 'parapolicial' creat amb finalitats il·licites".Per argumentar la creació d'aquesta comissió, les formacions repassen els casos Tándem, l'escàndol del petit Nicolás o les filtracions de l'excomissari José Manuel Villarejo entre d'altres, que han posat el focus en els lligams entre alts comandaments policials, empresaris, polítics i periodistes per cometre irregularitats amb objectius polítics o privats, "al marge de la legalitat".Així, demanen crear la comissió d'investigació com la que ja es va fer per esclarir l'actuació política i policial en relació a les gravacions filtrades entre l'exministre d'Interior Jorge Fernández Díaz i l'exdirector de l'Oficina Antifrau Daniel de Alfonso. Critiquen, però, que aquella comissió "no tenia a disposició tota la informació necessària ni es va poder esclarir fins on arribava la trama presumptament gestionada per Villarejo".

Comissió d'investigació de les clavegueres de l'Estat by naciodigital on Scribd

