El regal de boda de Pedro J. Ramírez a Manuel Valls

Pedro J. Ramírez és un admirador i bon amic de Manuel Valls. I ahir, a la seva carta dels diumenges a El Español, va voler fer un homenatge a l'ex-primer ministre francès que va impedir que Barcelona tingués un "pestífer" alcalde independentista. Valls no va fer bon resultat a les eleccions municipals però els seus vots van ser suficients per barrar el pas a Maragall, encara que fos pagant el preu que Ada Colau seguís a l'ajuntament.L'article, on el comparava amb Clemenceau -el mític polític francès i director de l'Aurore-, carregava contra els seus detractors a França, contra Rivera i el PSC per no haver-lo cuidat i entès i valorava la capacitat del regidor de ser poc previsible.Tot un regal de boda en el cap de setmana del seu enllaç amb la milionària Susana Gallardo Ho podeu llegir a la secció El despertador desubdirector de NacióDigital.

