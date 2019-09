​Un equip de 130 tècnics de la Generalitat valenciana avaluarà els danys del temporal

El vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la Generalitat valenciana, Rubén Martínez Dalmau, ha ultimat la posada a punt de la unitat d'inspecció i avaluació de danys de la gota freda , que depèn de la Secretaria Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica.Martínez Dalmau ha explicat que aquesta unitat "té com a funció valorar la seguretat de les cases perquè les famílies que s'han vist obligades a abandonar les seves llars per les inundacions puguin tornar al més prompte possible". "Per a això, hem de valorar primer els danys ocasionats", ha afegit.A partir d'aquest dilluns, 16 de setembre, es desplaçaran al Baix Segura i a la Vall d'Albaida els primers dispositius. En total hi ha 130 tècnics preparats i coordinats pel director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, Jaume Monfort, que en els pròxims dies es distribuiran en funció de les necessitats que plantegen els responsables municipals, segons informa el Diari la Veu. La ronda de reunions de la direcció dels equips d'inspecció i avaluació s'iniciarà aquest dilluns al matí a l'Ajuntament d'Oriola i, posteriorment, en altres municipis de la comarca. Després continuarà a la Vall d'Albaida, on mantindran una trobada amb representants de l'Ajuntament d'Ontinyent.La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de l'Institut Valencià de l'Edificació (IVE), durà a terme aquests treballs d'inspecció i avaluació de danys dels habitatges afectats pel temporal de pluges als municipis de les comarques del Baix Segura i la Vall d'Albaida com a pas previ a la seua rehabilitació i restauració.

