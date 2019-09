El TJUE analitza aquest migdia l'euroordre d'Espanya contra Valtònyc

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) amb seu a Luxemburg analitza aquest dilluns l'euroordre contra el raper mallorquí Josep Miquel Arenas, més conegut com Valtònyc. Les parts implicades estan citades aquest migdia per a la vista oral, on es presentaran al·legacions sobre el cas. Qui no assistirà a la vista és Valtònyc, que no pot sortir de Bèlgica.La petició d'extradició emesa per Espanya està paralitzada al Tribunal d'Apel·lacions de Gant. Aquest tribunal va presentar el novembre de l'any passat dues qüestions prejudicials al TJUE pels dubtes que tenia sobre l'aplicació de l'ordre europea de detenció pel delicte d'enaltiment del terrorisme, un dels tres que consten en l'euroordre contra Valtònyc.Un cop se celebri la vista, l'Advocat General de l'alt tribunal europeu haurà de donar la seva opinió sobre el cas. Segons fonts del tribunal això podria trigar "un parell de mesos" en pronunciar-se i, a partir d'aleshores, el TJUE emetrien una sentència en dos o quatre mesos. Quan Luxemburg es pronunciï, els jutges de Gant hauran de decidir sobre l'extradició de Valtònyc i ho faran, previsiblement, bastant-se en l'opinió del TJUE.L'Estat reclama el cantant per complir una pena de presó de tres anys i mig pels delictes d'enaltiment del terrorisme, injúries a la Corona i amenaces per les lletres de diverses cançons que va escriure i pujar a Internet.Sobre els altres dos delictes, a banda d'enaltiment del terrorisme, que consten en la petició espanyola perquè Bèlgica entregui Valtònyc, el Tribunal d'Apel·lació no s'ha pronunciat, ja que per ara s'ha centrat en el primer.La justícia belga ja va dictaminar en primera instància en contra de l'extradició de Valtònyc a Espanya, però la decisió va ser recorreguda per la fiscalia flamenca en nom de l'Estat.Espanya va demanar l'extradició automàtica del cantant pel delicte d'enaltiment del terrorisme, però la legislació europea només permet aquesta via ràpida per crims castigats a l'estat en qüestió amb almenys tres anys de presó.El tribunal de Gant té dubtes sobre si es pot acceptar aquest tipus d'extradició en aquest cas tenint en compte que Valtònyc va ser condemnat a dos anys de presó pel delicte d'enaltiment del terrorisme amb la llei espanyola del 2012, però quan es va emetre l'euroordre la pena màxima que marcava el codi penal era de tres anys, ja que va ser reformada el 2015.Per tant, els magistrats belgues han preguntat a Luxemburg si es pot aplicar de manera retroactiva el codi penal a l'hora d'activar per la via ràpida una euroordre. En concret, volen saber si es pot agafar com a referència la llei penal d'Espanya "en el moment en què es va dictar l'ordre de detenció europea".Tanmateix, si el TJUE denega aquesta possibilitat, Bèlgica encara podria d'estudiar la via alternativa per entregar a Valtònyc: la doble incriminació. És a dir, que el codi penal belga també contempli aquesta infracció.

