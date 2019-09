Querella contra professors i el col·legi Sant Ignasi de Barcelona per amagar casos de pederàstia

Les dues víctimes que van destapar els abusos sexuals al col·legi Sant Ignasi de Barcelona, els germans Oriol i Jordi de la Mata, han presentat una querella contra professors i contra el col·legi Sant Ignasi dels Jesuïtes de Barcelona per no denunciar la pederàstia, segons ha avançat El Periódico.Acusen cinc docents d'omissió de perseguir actes delictius: els que van ser rector i cap d'estudis, dos professors i un auxiliar. Situen l'escola i els Jesuïtes com a responsables civils subsidiaris. Els germans han optat per aquest nou moviment per evitar que la prescripció tombi el cas, ja que hi ha algunes denuncies arxivades per aquest motiu. Vuit alumnes entre els 70 i els 80 denuncien abusos sexuals de quatre professors.La querella constata que tot i que els abusos van tenir lloc fa anys i ja han prescrit, els qui els coneixien seguien tenint l'obligació de comunicar-los sense importar el temps transcorregut.

