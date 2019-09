Morir mentre es tenen relacions sexuals de viatge pot ser un accident laboral a França

La justícia francesa ha sentenciat que morir mentre es tenen relacions sexuals durant un viatge de feina es pot considerar un accident laboral i, per tant, la família de la víctima té dret a una indemnització.El cas es remunta al 2013 i la sentència és del maig passat: l'emresa TSO va enviar un dels seus treballadors a Meung-sur-Loire, prop d'Orleans. Al cap de poc, l'empresa va rebre una trucada de la Gendarmeria informant que l'havien trobat inconscient a la seva habitació. Havia mort per un atac de cor a casa d'una dona desconeguda després de tenir-hi relacions sexuals.El cas va acabar als tribunals i aquest mes d emaig el Tribunal d'Apel·lacions de París va donar la raó a Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM), l'organisme de la sanitat pública que decideix sobre accidents laborals.La justícia va concloure que en un viatge de feina el treballador és responsabilitat toatal de l'empresa i no importa si l'accident es produeix durant l'activitat professional o en un acte de la vida quotidiana. Així, l'empresa haurà d'indemnitzar la família de la víctima i li haurà de pagar el 80% del sou fins al dia en què s'hauria jubilat.

