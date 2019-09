Sànchez, Rull i Turull acusen Batet de «dimitir de la seva responsabilitat» en suspendre'ls com a diputats

Els tres presos responen així a una carta que la presidenta del Congrés va publicar al mateix diari el dia 11 de setembre, i on citava a Hannah Arendt dient que "introduir l'absolut a l'esfera de la política significa la perdició". Sánchez, Turull i Rull aprofiten aquesta reflexió de la filòsofa per retreure a Batet que ella coneix "amb precisió" el significat de la pèrdua dels principis democràtics "quan l'absolut s'imposa"."Tindrà el trist privilegi de la història parlamentària recent de ser la primera presidenta del Congrés que, en nom d'un absolut, va laminar un dels principis més sagrats en qualsevol democràcia: el de la representació política de quatre diputats i, amb ells, el de més d'un milió i mig de ciutadans", argumenten a la missiva.Segons els representants de JxCat, amb la decisió de la presidenta de suspendre'ls com a diputats va faltar a la seva responsabilitat, que indiquen que no és ordenar els debats, sinó "garantir que els diputats puguin exercir plenament i sense restriccions imposades aquesta representació". "Protegir sense vacil·lar els drets inherents a un diputat, sobretot si no hi comparteixes ideologia, sembla un concepte massa audaç per a una classe política més preocupada de la seva supervivència personal que de la resolució del conflicte", sentencien a la carta.En aquest sentit, alerten que la seva suspensió no suposa un "problema" només per als independentistes "a qui s'ha decidit silenciar", sinó que és de la democràcia espanyola perquè, com avisen, s'està seguint "l'absolut de la unitat d'Espanya".A més, denuncien que no se'ls permetés comparèixer a la Comissió de l'Estatut del Diputat i apunten que així no només els va "negar" el seu dret a expressar-se, sinó que "el va negar a 346 diputats", que recorden que són els capacitats per debatre mitjançant el procediment d'un suplicatori sobre l'aixecament de la immunitat parlamentària.Així, Sánchez, Rull i Turull consideren que seria "molt saludable" que Batet, "en exercici de les seves responsabilitats, utilitzés com a criteri a l'hora de prendre decisions "la coherència entre el que predica i el que practica".Els tres diputats també denuncien la "preeminència" del poder executiu sobre la resta, que a més apunten que qui li "atorga" és el mateix poder judicial. "La perplexitat no sorgeix perquè determinades instàncies judicials pretenguin envair el terreny aliè, sinó per la docilitat amb què els altres poders es resignen", expliquen a la carta.