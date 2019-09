Denuncia que un empleat de Decathlon es nega a atendre'l per parlar en català

"A mi em parles en castellà, que ets un mal educat ja que has vist que amb la gent d'abans, mentre estaves esperant, he parlat en tot moment en castellà". Aquest comentari -en castellà- ha rebut aquest diumenge Òscar Monné, un client de la botiga de Decathlon a Vila-seca (Tarragonès) quan s'ha dirigit en català a un empleat per fer-li una consulta, segons ha denunciat ell mateix aSegons relata, els fets han ocorregut a dos quarts de sis de la tarda, quan Monné ha demanat a un dels empleats de la secció de ciclisme "un cable i una funda per la bici" d'un dels seus fills, que l'acompanyava. La resposta ha estat automàtica i irada, segons explica. "Háblame en castellano"."Pensava que podria ser un estudiant o algú que ve de fora i li he preguntat, educat, si no parlava català, en català i castella", afirma Monné. Que hauria rebut a continuació les acusacions de "mal educat" per emprar la llengua catalana.Monné explica que, tot segut, ha estat atès "molt correctament" i en català per un altre empleat de la secció que li ha assegurat que no era el primer cop que el treballador manifestava actituds similars, i que li ha facilitat presentar un full de reclamacions oficial de la Generalitat. Igualment explica que ha presentat una queixa a Decathlon España."Espero que em respondran", exclama. També explica que ha deixat una opinió negativa a la fitxa de Google de la botiga, que ha respost l'empresa lamentant els fets i afirmant que actituds com la denunciada "no tenen cabuda als nostres centres".

