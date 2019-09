ERC tanca files amb Junqueras per a l'etapa post-sentència

ERC s'entrega, un cop més, a Oriol Junqueras i beneeix l'equip amb el qual els republicans afrontaran l'etapa post sentència. La votació per escollir la nova direcció revela que, malgrat que el partit no està exempt de debat intern, les bases tanquen files amb els dirigents que durant els darrers vuit anys han pilotat la formació en el moment àlgid del procés assumint les conseqüències de la judicialització. L'equip liderat pel tàndem Junqueras-Marta Rovira ha estat avalat pel 90,3% dels militants en una votació amb un 57,14% de participació (5.192 votants), la més alta dels últims tres processos congressuals.El procés de revisió sobre què va fallar la tardor del 2017 i l'aposta per prioritzar el diàleg amb el govern espanyol per resoldre el conflicte no ha patit pràcticament desgast a la interna a jutjar pels resultats de les votacions. El suport a Junqueras (88,3%) i a Rovira (86,7%) ha estat pràcticament unànime, de la mateixa manera que la majoria dels membres del seu equip ha obtingut un aval per sobre del 80%. Només dos dirigents han quedat per sota d'aquest llindar: Lluís Salvadó (71,21%) i Isaac Peraire (77,89%). El primer va ser objecte de polèmica per les gravacions amb comentaris sexistes publicades el març del 2018; i el segon tot just acaba de perdre l'alcaldia de Prats de Lluçanès.En tot cas, en termes globals, no hi ha hagut vot de càstig per molt que veus del sector crític Col·lectiu Primer d'Octubre, minoritari al partit, ho havia demanat via carta. La direcció és de continuïtat i, més enllà de seguir apostant per Junqueras com a president i Marta Rovira com a secretària general, la principal novetat és el binomi "executiu" que formaran Pere Aragonès com a coordinador nacional i Marta Vilalta com a secretària general adjunta. La missió d'aquests dos dirigents bressolats a les joventuts de la formació és complementar els buits forçosos de la presó i l'exili dels dos principals líders.Les sis vicesecretaries del partit estaran ocupades per Sergi Sabrià -president del grup parlamentari- (que ha rebut el 81,41%) i que s'encarregarà de comunicació i estratègia; Lluís Salvadó, que es farà càrrec de la coordinació interna; Isaac Peraire, que assumeix vertebració territorial; Raquel Sans (86,59%), vicesecretària de dones; Sara Ballac (86,67%), que es farà càrrec d'acció política; i Marta Vilaret (86,9%). De fet, la carpeta que assumirà Vilaret, drets i llibertats i lluita antirepressiva, és una de les novetats de l'estructura que ha estat ratificada.En aquesta primera fase del procés congressual també han estat escollits els 30 components del consell nacional. Joan Tardà i Josep Maria Jové han estat els més votats.

