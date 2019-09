VÍDEO Les emotives paraules de Ricky Rubio en record de la seva mare després de guanyar el Mundial

"Siempre habrá alguien detrás de mí"



Su madre Tona, que falleció en 2016 a los 56 años de edad, siempre ha estado presente.@rickyrubio9, tras ganar el MUNDIAL y ser elegido MVP. pic.twitter.com/5J0FgY6Z0b — Aarón Morales (@Aaron_Morales_) September 15, 2019

Espanya s'ha endut el segon Mundial de la seva història. Ricky Rubio, nascut a El Masnou, ha estat escollit millor jugador del torneig, millor jugador de la final i un dels integrants del millor quintet del campionat. Rubio, en roda de premsa després de la victòria, ha volgut dedicar unes paraules per la seva mare, que va morir de càncer el 2016 amb 56 anys.Ho han aconseguit amb un equip carregat de jugadors dels Països Catalans: fins a nou. Es tracta de Marc Gasol, Ricky Rubio, Xavi Rabaseda, Pierre Oriola i Pau Ribas (Catalunya); Rudy Fernández i Sergio Llull (Illes Balears), Víctor Claver (València) i Quino Colom (Andorra). Nou de dotze.Tretze anys després que la Generació d'Or s'emportés la victòria davant Grècia al Japó, Espanya ha guanyat a la Xina el títol mundial davant l'Argentina de Luis Scola, Facundo Campazzo i Nicolás Laprovittola. El conjunt de Sergio Scariolo, dirigit per Ricky Rubio, Sergio Llull i Marc Gasol, ha imposat el seu joc i la seva tàctica des del primer quart del partit. La intensa defensa dels espanyols ha acabat tancant una exhibició de bàsquet per posar el punt i final d'un Mundial sensacional. L'embranzida argentina al final no ha impedit la victòria dels espanyols a la Xina.Cap de les dues seleccions era favorita ni tan sols per arribar a la final però gràcies a un campionat convuls i la caiguda d'Estats Units i Sèrbia, sumada a uns partits impressionants d'ambdos equips, ha fet propici que Argentina i Espanya es trobessin a la final del Mundial. El primer quart ha deixat molt clar el guió del partit: la selecció espanyola per davant i dominant els aspectes tàctics als dos costats de la pista. El segon factor clau ha estat el domini del rebot, castigant la zona argentina i enviant Scola a l'ombra, sense cap participació.Campazzo i Laprovittola han estat els dos únics argentins que han arribat a donar problemes a la selecció espanyola. Els dos primers quarts han estat controlats pel tàndem català Gasol-Rubio, amb grans ajudes dels germans Hernángomez. Sergio Llull i Rudy Fernández han arribat a aparèixer durant el segon quart i amb molta més importància a partir de la segona part. Victor Claver i Pau Ribas han tornat a fer palès el gran campionat mundial que han jugat amb molt bones intervencions des de la banqueta.Argentina ha intentant recuperar terreny durant l'últim quart però Llull i Ricky ho han impedit gràcies a un parell de cistelles amb adicional. La defensa de la selecció espanyola ha estat molt determinant però els argentins han pressionant molt amunt a falta de cinc minuts pel final.

