Torra creu que «l'única manera de trencar el règim del 78» és «confrontar» els seus partits

L’única manera de trencar el règim del 78 no és pas apuntalant els partits del règim de 78 sinó confrontant-s’hi democràticament. — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) September 15, 2019

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha insistit que l'única manera de "trencar el règim del 78" no és "apuntalar els partits del règim del 78", en referència a una possible investidura del socialista Pedro Sánchez que facilitaria el seu govern, sinó que considera que el que cal és "confrontar-s'hi democràticament".El president de la Generalitat s'ha expressat en aquest sentit via Twitter vuit dies abans que acabi el termini per acordar una investidura i es convoquin automàticament eleccions, i després de diverses declaracions de dirigents d'ERC on aposten per facilitar que Sánchez repeteixi a la presidència i evitar així uns nous comicis.

