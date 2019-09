Les «catanes» de Ciutadans formen part de l'argumentari intern del partit

Les declaracions de la líder de Ciutadans, Lorena Roldán, sobre baralles amb catanes als carrers de Barcelona no són una anècdota. Tal com va avançar Eldiario.es , les batusses amb aquest tipus d'armes blanques apareixen a l'argumentari intern que el partit va repartir als seus càrrecs per parlar d'inseguretat a l'estat espanyol, principalment a la capital catalana.Tot plegat, per reclamar una reforma del Codi Penal que castigui més durament la reincidència. Una demanda pilotada per l'exadvocat de l'Estat Edmundo Bal.L'argumentari del partit taronja considera responsables del repunt de delictes a Barcelona l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, el president de la Generalitat, Quim Torra, i el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Encara que Colau vulgui negar la realitat, Torra digui que no està aquí per gestionar una autonomia i Marlaska es limiti a recordar-nos que ens canviem la cartera de la butxaca, els fets són els que són", s'hi pot llegir.En aquesta línia, la líder de Ciutadans a Catalunya, Lorena Roldán, ha advertit aquest diumenge que "els ciutadans de Barcelona tenen por de sortir al carrer". Segons Roldán, hi ha "persones amb catanes a plena llum del dia", i d'altres que "cometen il·legalitats".Roldán ha acusat l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, de cometre una "gran irresponsabilitat" per tenir una "actitud passiva" en relació a la seguretat a la ciutat.La líder de Cs també ha carregat contra el Govern i l'executiu espanyol per no fer prou per la seguretat a Barcelona. Roldán ha advocat per una reforma del codi penal per castigar la reincidència.

