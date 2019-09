El festival solidari de Radio Tele Taxi supera les 100 tones d'aliments recollits

El festival ha arrencat a les nou del matí i està previst que s'allargui fins al vespre. Per poder-hi participar, els assistent han hagut de pagar una entrada a un preu molt reduït i aportar un lot d'aliments bàsics.El Banc d'Aliments s'ha encarregat de tota la infraestructura necessària per emmagatzemar els aliments al llarg del dia, que contribuiran a pal•liar les necessitats bàsiques de 150.000 famílies catalanes. Tal com ha explicat Justo Molinero, la intenció de Radio Tele Taxi i del Banc d'Aliments és "institucionalitzar" aquest acte fins que "la conjuntura econòmica faci innecessàries aquest tipus d'accions". De fet, ha dit Molinero, "potser en aquest sentit és negatiu, però la convocatòria s'ha convertit ja en un clàssic".Molinero s'ha mostrat molt satisfet per l'èxit de la convocatoria. "La gent és molt solidària i ho ha demostrat un any més", ha apuntat el president del Grup Tele Taxi.Pel que fa als artistes que actuen al llarg d'aquest diumenge de forma desinteressada al festival, hi ha Estopa, Gemeliers, Gemelos Cortés o el Arrebato, entre d'altres. En total, 44 artistes i "perquè no hi ha lloc per més", ha assegurat Molinero.