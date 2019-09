ERC i JxCat donaran suport a 47 advocats bascos jutjats a l'Audiència Nacional

ERC, Junts per Catalunya i EH Bildu donaran suport aquest dilluns als 47 advocats bascos que seuran al banc dels acusats de l'Audiència Nacional.Els lletrats van assumir la defensa jurídica de presos d'ETA i d'organitzacions properes a la banda i s'agrupaven en els col·lectius BL, Herrira, Jaiki Hadi o Etxerat.Els cossos de seguretat de l'Estat van desarticular el que consideraven "front de presons" d'ETA amb tres operacions -"Escac", "Mat" i "Pastor"- entre el 2014 i el 2015.La Fiscalia i l'acusació popular exercida per l'Associació de Víctimes del Terrorisme demana penes per als processats de 8 a 20 anys de presó per delictes d'organitzacio terrorista, col·laboració i finançament de terrorisme i trencament de mesures cautelars.Entre els acusats, situen a Arantza Zulueta i a l'exsenador de Bildu Iñaki Goioaga com a "dirigents" del grup i demanen per a ells 14 anys de presó per participació activa en organització terrorista.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor