VÍDEO Un avió de Vueling fa un aterratge d'emergència al Prat per fum a la cabina

Evacuación de emergencia la noche de ayer en el aeropuerto de El Prat, de el avión de @vueling que cubría la ruta entre Málaga y Barcelona. Estamos pendientes de las explicaciones de la aerolínea. #vueling #turama @controladores pic.twitter.com/tFEk3cQIFM — Turama (@turama_es) September 14, 2019

Un avió de la companyia Vueling fer un "aterratge d'emergència" a l'aeroport del Prat - Josep Tarradellas durant la matinada del dissabte perquè sortia fum de la cabina de passatgers. Tots els viatgers que volaven direcció a Màlaga van abandonar l'aeronau amb les rampes d' evacuació. "Tots els clients van ser evacuats de manera segura. Vueling es troba investigant l'incident amb les autoritats competents per determinar les causes", han assegurat fonts de la companyia a el diari El País.Fonts d'Aena han informat al rotatiu madrileny que l'incident va produir-se passades les dotze de la nit de divendres, quan es va donar l'alerta per la presència de molt fum a la cabina des de l'avió que cobria la línia Màlaga-Barcelona. L'aeronau va aterrar "sense problemes" i es van activar les rampes de l'avió per evacuar els passatgers. Fonts de Vueling indiquen que els pilots van demanar "prioritat" per aterrar seguint "els procediments de seguretat" en detectar fum a la cabina.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor