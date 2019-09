El jugador que Florentino va fitxar perquè tenia una «mitjana molt alta» en un videojoc

L'expresident del Reial Madrid Ramón Calderón assegura en una entrevista a El Confidencial que Florentino Pérez va decidir fitxar el central anglès Jonathan Woodgate perquè tenia una "mitjana molt alta" al FIFA ,el videojoc al qual jugava aleshores l'actual president del club blanc.Woodgate va arribar al Madrid com una promesa però els seus problemes amb les lesions només li van permetre jugar nou partits en dues temporades al Bernabéu. A més, segons Calderón, l'equip tècnic no estava d'acord amb el seu fitxatge.Una manera de fer que, segons Calderón, és habitual en Pérez. L'expresident acusa el màxim accionista d'ACS de no respectar la feina dels responsables esportius del club i de menysprear els entrenadors."Considera que els entrenadors no són professionals, que treballen molt poc. Per això té en alta consideració a Mourinho i persones d'aquest perfil, perquè es carreguen el club a l'esquena i mantenen la tensió elevada.Durant els dos anys i mig del seu mandat, Calderón va haver de suportar acusacions falses als mitjans de comunicació. Posteriorment els tribunals li han acabat donant la raó però l'expresident acusa Florentino d'haver participat en campanyes de desprestigi en contra seu.Dos dels periodistes que van publicar informacions falses sobre ell, fa anys que treballen pel Madrid de Florentino.L'ombra del màxim accionista d'ACS era tan llarga que Calderón explica com va voler protegir-se quan va presentar-se a les eleccions. L'expresident assegura que va filtrar una informació falsa al periodista del diari As Tomás Roncero. Va transmetre-li que era el Banco Popular qui havia accedit a avalar la seva candidatura, quan en realitat era el Banco Gallego. L'objectiu, que Pérez no pogués pressionar l'entitat bancària correcta.Calderón va arribar al Madrid quan Antonio García Ferreras era el director general de comunicació del club.L'expresident valora la seva tasca com a periodista televisiu però assegura que durant el seu mandat va haver-li de cridar l'atenció. "A Santander va començar a fer la botifarra després de marcar el Madrid", explica.

