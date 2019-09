Gasol, Ricky i companyia guanyen el segon Mundial per a Espanya amb un gran joc ofensiu (75-95)

La selecció espanyola de bàsquet ja té el seu segon Mundial. Tretze anys després que la Generació d'Or s'emportés la victòria davant Grècia al Japó, Espanya ha guanyat a la Xina el títol mundial davant l'Argentina de Luis Scola, Facundo Campazzo i Nicolás Laprovittola. El conjunt de Sergio Scariolo, dirigit per Ricky Rubio, Sergio Llull i Marc Gasol, ha imposat el seu joc i la seva tàctica des del primer quart del partit. La intensa defensa dels espanyols ha acabat tancant una exhibició de bàsquet per posar el punt i final d'un Mundial sensacional. L'embranzida argentina al final no ha impedit la victòria dels espanyols a la Xina.Cap de les dues seleccions era favorita ni tan sols per arribar a la final però gràcies a un campionat convuls i la caiguda d'Estats Units i Sèrbia, sumada a uns partits impressionants d'ambdos equips, ha fet propici que Argentina i Espanya es trobessin a la final del Mundial. El primer quart ha deixat molt clar el guió del partit: la selecció espanyola per davant i dominant els aspectes tàctics als dos costats de la pista. El segon factor clau ha estat el domini del rebot, castigant la zona argentina i enviant Scola a l'ombra, sense cap participació.Campazzo i Laprovittola han estat els dos únics argentins que han arribat a donar problemes a la selecció espanyola. Els dos primers quarts han estat controlats pel tàndem català Gasol-Rubio, amb grans ajudes dels germans Hernángomez. Sergio Llull i Rudy Fernández han arribat a aparèixer durant el segon quart i amb molta més importància a partir de la segona part. Victor Claver i Pau Ribas han tornat a fer palès el gran campionat mundial que han jugat amb molt bones intervencions des de la banqueta.Argentina ha intentant recuperar terreny durant l'últim quart però Llull i Ricky ho han impedit gràcies a un parell de cistelles amb adicional. La defensa de la selecció espanyola ha estat molt determinant però els argentins han pressionant molt amunt a falta de cinc minuts pel final.

