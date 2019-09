Aragonès es fixa com a objectiu d'ERC eixamplar la base i sumar més independentistes

El futur coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha reclamat a la militància del partit una participació alta que doni suport a l'única candidatura que es presenta a les eleccions d'ERC d'aquest diumenge i que han de servir per ratificar l'actual cúpula d'ERC, amb Oriol Junqueras com a president i Marta Rovira com a secretària general, i Pere Aragonès com a coordinador nacional i Marta Vilalta com a adjunta a la secretaria general.Per Aragonès, l'objectiu actual d'ERC passa per eixamplar la base i sumar més independentistes a Catalunya, ja que creu que només així s'assolirà la independència. "No volem un país partit a trossets sinó amb una societat cohesionada", ha assegurat. Aragonès ha fet aquestes declaracions després d'exercir el seu vot a Mataró.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor